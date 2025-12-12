Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Championne la saison passée, l'Union Saint-Gilloise a pu compter sur un Noah Sadiki impressionnant malgré son jeune âge.

Noah Sadiki a été l’un des hommes forts de la saison du titre. Toujours plein d’énergie, il faisait la différence avec le ballon. En championnat, il a joué 29 matchs, marqué un but et donné trois passes décisives.

Ses bonnes performances ont attiré l’attention à l’étranger. Sunderland a payé 17 millions d’euros pour recruter le jeune talent de l’Union. Un gros transfert pour le club bruxellois.

Une étape de plus pour Sadiki ?

Sadiki réalise un très bon début de saison en Premier League. Il a été titulaire lors des quinze premiers matchs avec Sunderland. Le club était en Championship la saison passée.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport, Sadiki intéresse Manchester United et Chelsea. Après leur match fin octobre, les Blues auraient contacté Sunderland pour se renseigner sur son prix.

Manchester United serait aussi intéressé. Les Red Devils auraient contacté l’entourage du joueur dès le début de la saison. Sadiki pourrait être une option si Carlos Baleba, à Brighton, est jugé trop cher.



