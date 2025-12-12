Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
| Commentaire
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

En fin de contrat à DC United, Christian Benteke sera bientôt libre. Les rumeurs se multiplient, mais son agent apporte des précisions.

Christian Benteke a prouvé en MLS qu’il était un buteur efficace. Avec DC United, il a marqué 49 buts en 100 matches et délivré 12 passes décisives. Il a dit au revoir au club sur les réseaux sociaux.

Sur X, Sacha Tavolieri avait évoqué un possible retour de Benteke au Club de Bruges ou à Anderlecht. Anderlecht aurait fait un pas, alors que le Club préfère attendre.

L’agent de Benteke prend la parole

Eris Kismet, l’agent du joueur, a voulu clarifier la situation dans Het Laatste Nieuws. "Je n’ai parlé avec personne", explique-t-il au journal. "Ceux qui affirment qu’il y a des négociations avec le Club de Bruges ou Anderlecht sont des amateurs."

"Pour le moment, la situation est simple : nous sommes ouverts à toutes les options", poursuit Kismet. "Nous discutons avec quatre clubs différents, mais sans aucune urgence. Nous attendons la bonne proposition."


Il en profite pour mettre en avant son joueur. "Il ne faut pas oublier que Christian a été le meilleur buteur de la MLS l’an dernier, devant Lionel Messi. Voilà pourquoi les clubs s’intéressent à lui."

