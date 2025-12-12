La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade
Photo: © photonews

L'Union Rochefortoise évolue en D1 ACFF mais a de grandes ambitions. Le club a révélé ses plans pour un futur stade très moderne.

Est-ce l'exemple de la RAAL, qui a gravi les échelons depuis le football amateur jusqu'à la D1A et a inauguré cette année son nouveau stade, qui a inspiré l'Union Rochefortoise ? Le club de D1 ACFF a en tout cas déjà prévu de se construire une nouvelle enceinte.

Nicolas Lhoist, homme d'affaires liégeois (dont le nom avait brièvement cité parmi les repreneurs potentiels du Standard), espère en effet être le "Salvatore Curaba de Rochefort" et emmener l'Union en D1A à moyen ou long terme. 

Rochefort un jour en Pro League ? 

Dans les colonnes de Sudinfo, le club a révélé ses plans pour un nouveau stade de 8500 places et qui compterait également des bureaux, à l'image de ce qui a été fait au Stayen, à Saint-Trond.

Ce projet ambitieux ne sera mis sur pied que si les acteurs locaux, et notamment les riverains, y donnent leur accord. En ce moment, l'Union Rochefortoise est loin d'une montée en Challenger Pro League : le club est 8e de D1 ACFF. 

Fondé en 2020, suite à la fusion de la RJ Rochefortoise et d'Eprave, l'UR a passé 4 saisons en D3 ACFF avant de finalement monter deux fois d'affilée, de 2022 à 2024. Et l'appétit vient en mangeant... 

