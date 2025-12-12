Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'aventure bruxelloise de Mohamed El Arouch s'arrête. En manque de temps de jeu, le milieu français quitte le RWDM.

L’histoire entre Mohamed El Arouch et le RWDM Brussels s’arrête déjà. Le club bruxellois et le joueur ont trouvé un accord commun pour mettre fin à leur collaboration. Une séparation logique au vu de la situation.

Fin de l'aventure

Arrivé en février dernier après la fin de son contrat avec Botafogo, le milieu de terrain français espérait se relancer en Europe. Formé à l’Olympique Lyonnais, il avait choisi le RWDM pour gagner du temps de jeu et retrouver du rythme. Oui les trois clubs sont liés (Textor).

La saison passée, El Arouch n’a disputé que six matchs avec l’équipe première, pour une seule passe décisive. Cette saison, il n’a pas joué le moindre match avec le noyau A, évoluant uniquement avec les U21.

Faute d’opportunités et de perspectives, les deux parties ont décidé de se séparer. Une décision qui va permettre au joueur de chercher un nouveau projet.

Le RWDM est loin de ses ambitions. Avec 16 points en 15 rencontres, le club se situe dans le ventre mou de la Challenger Pro League. Les rêves de montée semblent s’éloigner au fil des semaines.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Botafogo
RWDM Brussels
Mohamed El Arouch

Plus de news

LIVE : Un changement au Standard pour la reprise Live

LIVE : Un changement au Standard pour la reprise

21:52
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
1
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
1
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
2
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
2
"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

09:00
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 La Gantoise La Gantoise
SK Beveren SK Beveren 1-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 13/12 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 13/12 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 13/12 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 13/12 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/12 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 14/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved