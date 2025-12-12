Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

L'aventure bruxelloise de Mohamed El Arouch s'arrête. En manque de temps de jeu, le milieu français quitte le RWDM.

L’histoire entre Mohamed El Arouch et le RWDM Brussels s’arrête déjà. Le club bruxellois et le joueur ont trouvé un accord commun pour mettre fin à leur collaboration. Une séparation logique au vu de la situation.

Fin de l'aventure

Arrivé en février dernier après la fin de son contrat avec Botafogo, le milieu de terrain français espérait se relancer en Europe. Formé à l’Olympique Lyonnais, il avait choisi le RWDM pour gagner du temps de jeu et retrouver du rythme. Oui les trois clubs sont liés (Textor).

ℹ️ Le RWDM Brussels et Mohamed El Arouch se sont séparés d’un commun accord. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.



ℹ️ RWDM Brussels en Mohamed El Arouch zijn in onderling overleg uit elkaar gegaan. We wensen hem het beste voor het verdere verloop van zijn… pic.twitter.com/ov1khaNlhA — RWDM Brussels (@rwdm_brussels) December 12, 2025

La saison passée, El Arouch n’a disputé que six matchs avec l’équipe première, pour une seule passe décisive. Cette saison, il n’a pas joué le moindre match avec le noyau A, évoluant uniquement avec les U21.

Faute d’opportunités et de perspectives, les deux parties ont décidé de se séparer. Une décision qui va permettre au joueur de chercher un nouveau projet.





Le RWDM est loin de ses ambitions. Avec 16 points en 15 rencontres, le club se situe dans le ventre mou de la Challenger Pro League. Les rêves de montée semblent s’éloigner au fil des semaines.