Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Le Sporting Charleroi va devoir trouver un successeur à Rik De Mil, parti pour La Gantoise. Sans surprise, le nom de Frédéric Taquin, entraîneur de la RAAL, est cité.

Semaine agitée en Pro League : à la suite du départ d'Ivan Leko pour le Club de Bruges, Charleroi a laissé filer Rik De Mil à La Gantoise. Un départ qui laisse une question en suspens : qui lui succédera à temps plein ?

C'est en effet Hans Cornelis qui assurera l'intérim, et Mehdi Bayat est "confiant quant au fait que Hans Cornelis et le staff soient capables de s'inscrire dans la continuité du travail de Rik", comme il l'a déclaré à Sudinfo.

Taquin à Charleroi ? Bayat répond 

Mais à moyen terme, à moins que Cornelis soit une révélation, un nouvel entraîneur devrait arriver au Mambourg. Et parmi les noms cités, bien sûr, il y a Frédéric Taquin, l'entraîneur de La Louvière, qui n'a jamais renié ses racines carolos. 

"J'ai beaucoup de respect pour Fred Taquin. Il ait un excellent travail à la RAAL, mais il s'y sent bien. Je n'ai absolument pas l'intention de le contacter aujourd'hui", a cependant affirmé Mehdi Bayat, interrogé à ce sujet. 


On le sait, la loyauté est chère à Taquin, qui est en poste à la RAAL depuis 2017. Mais après tout, David Verwilghen, arrivé en même temps à La Louvière, a bien pris le train anderlechtois en passant... 

Charleroi
Rik De Mil
Mehdi Bayat

