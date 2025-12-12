C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

Muzamel Rahmat
| Commentaire
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp
Photo: © photonews

Le Standard garde les trois points du match contre l'Antwerp, même si un recours reste possible devant le BAS.

Le 21 novembre, nous aurions normalement déjà dû savoir ce qui allait être décidé pour le match entre le Standard et l’Antwerp disputé deux mois plus tôt. Le Great Old avait déposé une réclamation et avait terminé le match sans accepter le résultat, en attendant une décision officielle

La décision concernan a traîné

Le match entre le Standard et l'Antwerp avait été arrêté en octobre à cause du mauvais comportement des supporters. La décision de rejouer le match le lundi, sans spectateurs, n’avait pas plu à l’Antwerp

L'Antwerp a réagi officiellement à la décision de la fédération et n’était pas d’accord. Le club a annoncé qu’il contestait la décision et qu’il voulait une décision définitive concernant le match.

Le Standard garde les trois points du match contre l’Antwerp. Le club l’a annoncé sur son site officiel après la décision du Conseil disciplinaire de la fédération belge de football. L’Antwerp peut faire appel auprès du BAS.

"Le Conseil disciplinaire de l’Union belge a pris sa décision vendredi suite à la réclamation déposée par le Royal Antwerp FC. Les trois points restent au Standard de Liège. Nos arguments, basés sur le règlement de la fédération, ont été acceptés."

