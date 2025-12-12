"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 635

Rik De Mil est le nouvel entraîneur de La Gantoise. Un départ qui laisse le Sporting Charleroi bien démuni, mais qui était inévitable, estime Mehdi Bayat.

Les chaises musicales de la Jupiler Pro League ont fonctionné à plein régime cette semaine : Nicky Hayen a été licencié par le Club de Bruges et remplacé par Ivan Leko... ce qui a fini par pousser Rik De Mil dans les bras de La Gantoise.

Déjà très courtisé l'été dernier, De Mil a cette fois décidé de ne pas laisser le train passer une seconde fois et a quitté le Mambourg pour la Planet Group Arena. Un choix qu'a respecté Mehdi Bayat. Interrogé par nos confrères de Sudpresse, l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi s'est exprimé sur le sujet.

"J'ai vécu ce moment avec un peu de déception car nous étions très proches avec Rik, c'est quelqu'un de solaire", reconnaît Bayat, avant de surprendre. "Mais il y a aussi peut-être une forme de soulagement, car ce n'était pas la première fois qu'il y avait de l'intérêt pour lui". 

Le départ de Rik De Mil, inévitable ? 

En effet, chaque fois qu'un club du top se séparait de son entraîneur, le nom de Rik De Mil surgissait parmi les candidats potentiels pour lui succéder. "C'était difficile de travailler avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête", souligne Mehdi Bayat, qui estime que ce moment "devait arriver".

"J'aurais préféré que ça se fasse en fin de saison. Mais le choix de Rik était fait et le Sporting de Charleroi a été respecté", précise ensuite le dirigeant carolo. La Gantoise a en effet payé la clause libératoire de l'entraîneur des Zèbres. C'est désormais Hans Cornelis qui remplacera De Mil, au moins jusqu'à ce que le candidat idéal soit identifié.

"Nous sommes confiants quant au fait que Hans Cornelis et le staff soient capables de s'inscrire dans la continuité du travail de Rik", affirme Bayat. "Ca nous donne le temps de réfléchir sereinement et trouver un entraîneur qui correspond au modèle que nous voulons". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi

Plus de news

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
1
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

09:00
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
1
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
3
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
1
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
1
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved