"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

Rik De Mil est le nouvel entraîneur de La Gantoise. Un départ qui laisse le Sporting Charleroi bien démuni, mais qui était inévitable, estime Mehdi Bayat.

Les chaises musicales de la Jupiler Pro League ont fonctionné à plein régime cette semaine : Nicky Hayen a été licencié par le Club de Bruges et remplacé par Ivan Leko... ce qui a fini par pousser Rik De Mil dans les bras de La Gantoise.

Déjà très courtisé l'été dernier, De Mil a cette fois décidé de ne pas laisser le train passer une seconde fois et a quitté le Mambourg pour la Planet Group Arena. Un choix qu'a respecté Mehdi Bayat. Interrogé par nos confrères de Sudpresse, l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi s'est exprimé sur le sujet.

"J'ai vécu ce moment avec un peu de déception car nous étions très proches avec Rik, c'est quelqu'un de solaire", reconnaît Bayat, avant de surprendre. "Mais il y a aussi peut-être une forme de soulagement, car ce n'était pas la première fois qu'il y avait de l'intérêt pour lui".

Le départ de Rik De Mil, inévitable ?

En effet, chaque fois qu'un club du top se séparait de son entraîneur, le nom de Rik De Mil surgissait parmi les candidats potentiels pour lui succéder. "C'était difficile de travailler avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête", souligne Mehdi Bayat, qui estime que ce moment "devait arriver".

"J'aurais préféré que ça se fasse en fin de saison. Mais le choix de Rik était fait et le Sporting de Charleroi a été respecté", précise ensuite le dirigeant carolo. La Gantoise a en effet payé la clause libératoire de l'entraîneur des Zèbres. C'est désormais Hans Cornelis qui remplacera De Mil, au moins jusqu'à ce que le candidat idéal soit identifié.





"Nous sommes confiants quant au fait que Hans Cornelis et le staff soient capables de s'inscrire dans la continuité du travail de Rik", affirme Bayat. "Ca nous donne le temps de réfléchir sereinement et trouver un entraîneur qui correspond au modèle que nous voulons".