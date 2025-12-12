"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

Eden Hazard s'est confié sur son passage au Real Madrid et a expliqué pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'espérait.

Invité de l’émission Hep Taxi sur la RTBF, Eden Hazard est revenu sur son passage au Real Madrid. Aujourd’hui éloigné des terrains, l’ancien Diable Rouge parle d’une période compliquée.

Le début de la fin

Arrivé à l’été 2019 après avoir gagné l’Europa League avec Chelsea, Hazard débarquait en star à Madrid. Le Real avait déboursé environ 120 millions d’euros. "Quand j’arrive au Real, je me dis que le Bernabéu va être mon jardin, que je vais faire kiffer 80.000 personnes", confie-t-il.

Mais très vite, les blessures se sont enchaînées. "À ce moment-là, ce n’est pas facile tous les jours", explique Hazard. "À la fin de la 17e blessure, t’en as marre." Le doute s’est installé, surtout sur sa capacité à revenir physiquement.

La dernière saison a été décisive. "À la fin, j’ai arrêté", avoue-t-il. Il sentait qu’il n’était pas loin de son niveau. "Il ne me manquait pas grand-chose, deux ou trois matchs, de la condition physique, mais elle n’est jamais arrivée."



Malgré tout, Hazard assure ne pas avoir sombré. "Je n’ai pas été en dépression", précise-t-il. Il relativisait beaucoup, pensant à sa famille et à sa vie à Madrid. "C'est embêtant parce que tu veux montrer que tu es encore l’un des meilleurs, mais parfois, ça n’arrive pas."