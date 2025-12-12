Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Le Standard n'a pas énormément de joueurs au potentiel de revente élevé sur le marché, et compte donc sur Mathieu Epolo pour, à terme, rapporter gros.

On le sait : si la situation économique du Standard s'est nettement améliorée (plus de retards de paiement et plus de risque de descente administrative comme c'était le cas la saison passée), le club va devoir enregistrer de belles rentrées dans les mois à venir.

Cet hiver, selon La Dernière Heure, le Standard aimerait ainsi faire rentrer environ 4 millions d'euros dans les caisses pour rester dans les clous. L'été passé, le club avait vendu pour 11,5 millions avec notamment le départ d'Aiden O'Neill pour le NYFC (2 millions).

10 millions pour Epolo ?

Le Standard avait cependant été très dépensier dans l'autre sens (9 millions d'euros), et espère donc pouvoir toucher gros à l'avenir. Le Matricule 16 mise beaucoup, dans cette optique, sur Mathieu Epolo. Sous contrat jusqu'en 2029, devenu international congolais, il vaut 5 millions d'euros selon Transfermarkt.

Mais selon la DH, le Standard n'en demandera pas moins de 10 millions, une façon de rester en position de force dans les négociations. Un départ n'est pas obligatoire à court terme, et les Rouches veulent donc optimiser leurs demandes.



Cet hiver, Mathieu Epolo disputera la CAN avec la RDC. Une compétition où il ne devrait pas obtenir de temps de jeu, étant le n°2 des Léopards, mais son statut d'international a également changé les choses.