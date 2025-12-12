🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

Jérémy Doku a épaté tout le monde en Ligue des Champions lors de la victoire de Manchester City à Santiago Bernabeu. Le Diable Rouge a sorti une prestation de haut vol.

Sans but, sans passe décisive, Jérémy Doku a pourtant été l'homme le plus en vue ce mardi en Champions League lors de la belle victoire de Manchester City sur la pelouse du Real Madrid (1-2). Sorti à la 87e minute sous les applaudissements, le Belge a tout fait aux défenseurs madrilènes.

Nous l'avons écrit dans la foulée du match : Doku a véritablement passé un palier cette saison. La façon dont les défenses adverses s'en méfient et doivent systématiquement mettre en place une prise à deux ou trois en dit long - et rappelle les grandes années d'Eden Hazard.

Une compilation a été publiée sur les réseaux sociaux, et réunit en un peu plus de trois minutes toutes les actions réussies ou tentées par Jérémy Doku dans cette rencontre. Un véritable régal à retrouver ci-dessous.

Jérémy Doku est en feu avec Manchester City

La forme de Doku avec les Citizens est particulièrement impressionnante. Sous Pep Guardiola, l'ancien de Rennes et d'Anderlecht a passé un cap, alliant sa créativité inépuisable à une nouvelle efficacité, qui lui a longtemps fait défaut.





Une très bonne nouvelle pour la Belgique, qui aura bien besoin d'un facteur X de ce genre pour aller chercher un résultat à la Coupe du Monde 2026. À Rudi Garcia, maintenant, de trouver la bonne formule pour que Doku brille de la même façon en équipe nationale !