L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Real Madrid! 1584

Après ses succès au Bayer Leverkusen, on pensait que Xabi Alonso était tout indiqué pour succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais il jouera sa tête ce week-end, semble-t-il.

On peut y avoir été une icône en tant que joueur et avoir connu des succès époustouflants en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen : réussir au Real Madrid en tant qu'entraîneur n'est pas pour autant évident. Xabi Alonso est en train d'en faire l'expérience pour sa première saison en tant que T1 des Merengue.

Battu en championnat le week-end passé, le Real Madrid est à 4 points du FC Barcelone en Liga et pourrait être dépassé par Villarreal, qui compte un match de moins. En Ligue des Champions, les Madrilènes se sont inclinés à la maison (1-2) contre Manchester City, avec notamment un grand Jérémy Doku en face.

Xabi Alonso licencié en cas de mauvais résultat ce week-end ? 

La pression est donc à son comble sur les épaules de Xabi Alonso. Selon AS, le match de ce week-end en déplacement à Alavès pourrait même être décisif. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait sceller le sort de l'entraîneur espagnol.

Les médias espagnols abondent en ce sens et soulignent que Xabi Alonso ne convainc pas grand monde en interne. Certains de ses choix posent question. Alonso est également handicapé par les blessures qui se multiplient : il pourrait être privé de 8 joueurs ce week-end pour le match qui doit décider de son avenir.


L'arrivée de l'Espagnol à Madrid, pourtant, était entourée d'énormément d'attentes : champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen en 2024, il a porté le maillot du Real de 2009 à 2014 et a entamé sa carrière d'entraîneur chez les jeunes de la Maison Blanche en 2018.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid

Plus de news

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
1
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
2
"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

09:00
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
1
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
3
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 2-3 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved