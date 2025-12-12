L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

Après ses succès au Bayer Leverkusen, on pensait que Xabi Alonso était tout indiqué pour succéder à Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais il jouera sa tête ce week-end, semble-t-il.

On peut y avoir été une icône en tant que joueur et avoir connu des succès époustouflants en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen : réussir au Real Madrid en tant qu'entraîneur n'est pas pour autant évident. Xabi Alonso est en train d'en faire l'expérience pour sa première saison en tant que T1 des Merengue.

Battu en championnat le week-end passé, le Real Madrid est à 4 points du FC Barcelone en Liga et pourrait être dépassé par Villarreal, qui compte un match de moins. En Ligue des Champions, les Madrilènes se sont inclinés à la maison (1-2) contre Manchester City, avec notamment un grand Jérémy Doku en face.

Xabi Alonso licencié en cas de mauvais résultat ce week-end ?

La pression est donc à son comble sur les épaules de Xabi Alonso. Selon AS, le match de ce week-end en déplacement à Alavès pourrait même être décisif. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait sceller le sort de l'entraîneur espagnol.

Les médias espagnols abondent en ce sens et soulignent que Xabi Alonso ne convainc pas grand monde en interne. Certains de ses choix posent question. Alonso est également handicapé par les blessures qui se multiplient : il pourrait être privé de 8 joueurs ce week-end pour le match qui doit décider de son avenir.



L'arrivée de l'Espagnol à Madrid, pourtant, était entourée d'énormément d'attentes : champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen en 2024, il a porté le maillot du Real de 2009 à 2014 et a entamé sa carrière d'entraîneur chez les jeunes de la Maison Blanche en 2018.