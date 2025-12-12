Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Relancé dans le onze de départ par Ivan Leko pour recevoir Arsenal, Simon Mignolet a rechuté à l'échauffement et n'a pas été en mesure de tenir son rang. C'est le jeune Dani van den Heuvel qui l'a remplacé. Les nouvelles de sa blessure sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes.

Simon Mignolet s'était occasionné une blessure aux ischios lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Monaco, en début de saison. Absent pendant deux mois, il avait fait son retour contre l'Antwerp en championnat, mais n'avait joué que 45 minutes avant de céder sa place.

Avec la blessure de Nordin Jackers, c'est donc le jeune Dani van den Heuvel qui l'a remplacé, et qui a enchaîné face à Saint-Trond. Mais contre Arsenal en Ligue des Champions, pour la première d'Ivan Leko, c'est bien Simon Mignolet qui était censé commencer.

Simon Mignolet ne reviendra pas avant 2026 au Club de Bruges

Le gardien de 37 ans s'est toutefois blessé à l'échauffement et n'a pas été en mesure de tenir son rang. C'est Dani van den Heuvel qui a assisté, impuissant, aux superbes buts de Noni Madueke et Gabriel Martinelli et qui n'a pu que constater les dégâts.

Ce vendredi, avant un déplacement idéal pour se relancer chez la lanterne rouge, Dender, le Club de Bruges a communiqué des nouvelles de son expérimenté gardien de but. Et elles ne sont pas bonnes.

"L'examen a révélé une lésion musculaire abdominale. Simon Mignolet ne sera pas disponible avant la trêve internationale", est-il écrit. Dani van den Heuvel va donc à nouveau prendre place entre les perches et continuer à accumuler de l'expérience.



