33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

Le Club de Bruges pourrait récupérer 6 millions d'euros supplémentaires pour Igor Thiago, déjà vendu 33 millions d'euros à l'été 2024. Deuxième meilleur buteur de Premier League, il pourrait prochainement susciter de grosses offres.

Avec onze buts en quinze rencontres de Premier League, Igor Thiago est entré dans l'histoire de Brentford, qui n'avait jamais connu un buteur aussi prolifique.

Les Bees, 14es du championnat d'Angleterre, comptent six points d'avance sur la zone rouge grâce à l'attaquant brésilien, deuxième meilleur buteur de Premier League derrière l'inévitable Erling Haaland.

Depuis plusieurs semaines, de plus en plus d'équipes s'intéressent donc à l'attaquant de 24 ans, dont Brentford aurait fixé le prix à environ… 80 millions d'euros, alors qu'il est "seulement" estimé à 35 millions d'euros sur Transfermarkt. Le club anglais n'a pas l'intention de le vendre, mais sait que des offres sont attendues au prochain mercato.

Igor Thiago pourrait encore rapporter 6 millions au Club de Bruges

En effet, Aston Villa, Tottenham, ainsi que des clubs espagnols et italiens auraient déjà manifesté leur intérêt. Alors qu'il avait été vendu 33 millions d'euros par le Club de Bruges à la surprise générale, l'avant-centre pourrait bien générer de nouveaux revenus.

Le Club de Bruges recevra en effet 12,5 % de la plus-value du futur transfert. Si un transfert de 80 millions d'euros devait effectivement se concrétiser pour Igor Thiago, les Blauw & Zwart recevraient près de 6 millions d'euros (12,5 % de 47 millions d'euros) pour le Brésilien. Un nouveau coup en or pour les Brugeois.



