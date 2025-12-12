"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

Le FC Liège réussit une belle saison en Challenger Pro League. Que peut donc bien souhaiter Thomas Rodrigues Pereira, CEO des Sang & Marine, pour les fêtes de fin d'année ?

C'était l'une de nos conclusions cette semaine : le RFC Liège a d'ores et déjà presque réussi sa première partie de saison, et est un candidat crédible pour une place dans le top 6 - qui est l'objectif annoncé des Sang & Marine cette saison.

Mais le CEO liégeois, Thomas Rodrigues Pereira, n'en a pas moins encore des ambitions d'ici à l'année nouvelle. L'objectif est clair : prendre un maximum de points, d'abord. "Quel cadeau le Père Noël peut amener au FC Liège pour les fêtes ? Déjà, un 6/6, ce serait un bon moyen d'arriver aux fêtes", entame-t-il via les réseaux sociaux du club.

"Et ensuite, le plus beau cadeau qu'il pourrait nous amener, je ne vais rien nous apprendre, ce serait un beau stade de foot dans lequel nous pourrions accueillir nos supporters et leur offrir une belle "fan-expérience"", continue Rodrigues Pereira.

Le dossier d'un nouveau stade, Rocourt commençant à accuser le poids des années, est en effet sur la table depuis longtemps à Liège. "Un stade, c'est vraiment ça la priorité", confirme le CEO du Matricule 4.





En avril dernier, le RFC Liège annonçait son projet de stade, qu'il avait fait valider par la Ville. Un projet très ambitieux car le club aimerait que le futur complexe contienne des infrastructures médicales et sportives modernes.