"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

Photo: © photonews

Birger Verstraete est de retour dans l'équipe de Louvain après une longue absence. Le milieu de terrain est revenu sur l'épisode du coup de sang de Max Dean, qu'il a lui-même un peu provoqué.

Birger Verstraete avait disparu de l'équipe de David Hubert après deux cartons jaunes contre l’Antwerp et quelques montées en jeu. En deux mois, il n’avait disputé que soixante minutes. Des problèmes de santé ont largement contribué à cette absence.

Avant le match contre Zulte Waregem, il souffrait d’une grippe intestinale et, contre La Louvière, il s’est même avéré qu’il avait joué tout en étant atteint du coronavirus. "J’ai été remplacé après une heure de jeu. J’étais complètement épuisé, ce n’était pas normal. Après une prise de sang, on a découvert que j’avais joué avec le Covid", raconte-t-il au Het Belang van Limburg.

Son rétablissement a été laborieux. Lors d’un match amical contre Francs Borains, il s’est blessé sérieusement après seulement douze minutes. "Un adversaire a taclé au-dessus du ballon et m’a frappé directement sur le tibia. Une vraie plaie dans ma jambe, qu’ils ont dû recoudre. Encore des semaines d’absence."

L'origine du coup de sang de Max Dean

Après l’arrivée de Felice Mazzu, Verstraete est revenu dans l’équipe contre La Gantoise. Lors de ce match, il s’est retrouvé sous les projecteurs à cause d’un incident avec Max Dean, qui avait reçu trois matchs de suspension. "Je sais que je ne suis pas le joueur le plus sympathique sur le terrain, mais Dean non plus. Avant ce tacle sur Mathieu Maertens, il avait aussi un peu provoqué Akimoto."

Verstraete a réagi vivement à cette provocation. "Je suis allé lui murmurer à l’oreille que ses dents étaient pourries." Peu après, Dean a raté un penalty et a commis une grosse faute sur Maertens. "Je lui ai dit que la douche l’attendait, et là il a complètement pété les plombs. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Tu ne me verras jamais perdre mon calme. Il faut être assez fort mentalement pour ne pas laisser l’adversaire s’immiscer dans ta tête."

Birger Verstraete a tenu à préciser qu’il n’a jamais tenu de propos sur la famille de Dean. "Je ne vais pas sur le terrain pour ça. Si je vois que je peux aider l’équipe, je ne vais certainement pas m’en priver. Mon joueur préféré pour ce rôle, Noa Lang, ne joue plus en Belgique. C’était le plus facile", conclut-il.

