Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question
Après une saison compliquée à Leicester, Bilal El Khannouss s'est relancé en Bundesliga. L'ancienne pépite de Genk revit à Stuttgart.

La saison dernière, Leicester City a été relégué de Premier League, une situation compliquée pour le club anglais comme pour Bilal El Khannouss. Arrivé de Genk à l’été 2024, le marocain espérait s’imposer dans le championnat anglais.

Dès janvier, des rumeurs de prêt ont circulé. Refusant de jouer en Championship, El Khannouss a cherché une porte de sortie. Leicester a trouvé une solution en l’envoyant en prêt au VfB Stuttgart, en Bundesliga.

Un nouveau championnat après la Pro League et la Premier League

En Allemagne, le changement est frappant. En 18 rencontres, il compte 5 buts et 4 passes décisives. Des chiffres importants pour un joueur qui avait besoin de progrès dans ce domaine : "Ce qui me manquait, je pense, c’était des statistiques."

Dans un entretien avec Foot Mercato, El Khannouss se dit très heureux de son choix. "Je me sens très bien ici. C’est un bon club, une bonne philosophie et j’ai un très bon coach", confie-t-il. Il n'a pas oublié la Belgique et explique son choix sportif. "C’est un choix du cœur. Il ne faut pas être influencé, à toi de faire ton choix. Je l’ai fait par moi-même, personne ne m’a dit d’aller à gauche ou à droite."


Le milieu de terrain s'est remis en question après la relégation de Leicester. "Je me suis regardé dans le miroir et je me suis demandé quel était le souci avec moi", explique-t-il, évoquant un mercato compliqué et une adaptation intense à la Premier League.

