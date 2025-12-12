Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2519

Selon Steven Defour, le Standard peut s'estimer heureux de figurer à la sixième place avant la 18e journée de championnat. Les Rouches font pourtant preuve d'une grande irrégularité pour un candidat aux Champions Play-Offs.

Les Rouches ont récolté dix points lors de leurs cinq derniers matchs de championnat et n'ont été battus qu'une seule fois, sur le terrain de Saint-Trond. Grâce à cette bonne spirale, l'équipe liégeoise est passée de la douzième à la sixième place au classement.

En conférence de presse cette semaine, Vincent Euvrard a souligné que le classement actuel ne reflète cependant pas entièrement les performances de l'équipe. "Au vu des circonstances, de nos prestations et de notre manque de constance, nous n’y devrions pas être, mais nous y sommes quand même. Donc, why not ?", a-t-il lancé, dans une analyse très objective du niveau global de son équipe.

Steven Defour surpris par la sixième place du Standard

Les chiffres, avant la réception de Louvain, laissent penser à un tournant dans la saison du Standard, mais l'irrégularité des Rouches n'est plus à prouver et reste trop importante pour un candidat aux Champions Play-Offs.

C'est aussi l'avis de Steven Defour, qui n'a pas été très tendre avec son ancien club dans les colonnes de Het Nieuwsblad, ce vendredi. "C’est surprenant de voir ce Standard soudainement dans le top six. C’est bien pour eux, mais cela montre aussi la faiblesse de la concurrence", a-t-il réagi.


Vincent Euvrard reconnaît que son équipe surperforme par rapport à ses prestations. Le classement des "expected points" place le Standard seulement à la treizième position et montre que les Rouches sont assez souvent en difficulté dans leurs rencontres. "Si l’on voit combien de mauvais matchs le Standard a déjà joué cette saison, cette sixième place actuelle reflète un peu la faillite de la Jupiler Pro League", conclut Steven Defour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Steven Defour

Plus de news

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
2
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
2
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

09:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
1
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved