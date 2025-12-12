Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Selon Steven Defour, le Standard peut s'estimer heureux de figurer à la sixième place avant la 18e journée de championnat. Les Rouches font pourtant preuve d'une grande irrégularité pour un candidat aux Champions Play-Offs.

Les Rouches ont récolté dix points lors de leurs cinq derniers matchs de championnat et n'ont été battus qu'une seule fois, sur le terrain de Saint-Trond. Grâce à cette bonne spirale, l'équipe liégeoise est passée de la douzième à la sixième place au classement.

En conférence de presse cette semaine, Vincent Euvrard a souligné que le classement actuel ne reflète cependant pas entièrement les performances de l'équipe. "Au vu des circonstances, de nos prestations et de notre manque de constance, nous n’y devrions pas être, mais nous y sommes quand même. Donc, why not ?", a-t-il lancé, dans une analyse très objective du niveau global de son équipe.

Steven Defour surpris par la sixième place du Standard

Les chiffres, avant la réception de Louvain, laissent penser à un tournant dans la saison du Standard, mais l'irrégularité des Rouches n'est plus à prouver et reste trop importante pour un candidat aux Champions Play-Offs.

C'est aussi l'avis de Steven Defour, qui n'a pas été très tendre avec son ancien club dans les colonnes de Het Nieuwsblad, ce vendredi. "C’est surprenant de voir ce Standard soudainement dans le top six. C’est bien pour eux, mais cela montre aussi la faiblesse de la concurrence", a-t-il réagi.



Vincent Euvrard reconnaît que son équipe surperforme par rapport à ses prestations. Le classement des "expected points" place le Standard seulement à la treizième position et montre que les Rouches sont assez souvent en difficulté dans leurs rencontres. "Si l’on voit combien de mauvais matchs le Standard a déjà joué cette saison, cette sixième place actuelle reflète un peu la faillite de la Jupiler Pro League", conclut Steven Defour.