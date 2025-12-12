Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

Charleroi cherche un nouvel entraîneur après le départ de Rik De Mil. Le nom de Felice Mazzu a circulé.

Charleroi est à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mehdi Bayat doit remplacer Rik De Mil, parti rejoindre La Gantoise, dans un mercato des coachs très animé en Pro League.

De Mil a rejoint La Gantoise après le départ d’Ivan Leko vers le Club de Bruges. Les Brugeois ont décidé de se séparer de Nicky Hayen, provoquant une réaction en chaîne qui a touché Charleroi.

Un retour ?

Bien évidemment, le profil d’un entraîneur passé par Charleroi a été évoqué. Felice Mazzu, qui a dirigé le club à deux reprises entre 2013 et 2019, puis de 2022 à 2024, faisait partie des noms cités.

Avant la rencontre de ce soir contre le Standard, Mazzu a voulu mettre fin aux rumeurs au micro de DAZN. L’entraîneur a été très clair sur sa situation. "Je me sens bien à Louvain et Mehdi sait que je ne suis pas du genre à changer de club en cours de saison", a-t-il expliqué.

Mazzu a rappelé le lien fort qui l’unit à OHL. "Le club m’a tendu la main à un moment difficile et je ne les abandonnerai jamais."