Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Grand honneur pour Erik Lambrechts, qui rejoint la prestigieuse UEFA Elite Category de l'arbitrage. Une promotion qui lui donne accès aux plus grandes rencontres européennes.

Le Département des arbitres s'est exprimé via un communiqué, ce vendredi, dans lequel il se dit fier d'annoncer que deux arbitres belges ont reçu une promotion officielle au sein de la hiérarchie de l'UEFA.

En effet, Erik Lambrechts et Jasper Vergoote viennent de passer à la catégorie supérieure en cette fin d'année civile, ce qui va leur permettre d'avoir accès à des rencontres plus importantes.

Erik Lambrechts parmi les meilleurs arbitres d'Europe

"Ces promotions reflètent non seulement leurs bonnes performances, mais aussi le travail quotidien de leurs assistants habituels, du quatrième arbitre, de l’équipe VAR et de tous les autres arbitres belges qui œuvrent ensemble pour atteindre ce niveau d’excellence", écrit le département des arbitres.

Arbitre le plus jalonné de notre championnat, Erik Lambrechts passe de la Category First à la prestigieuse UEFA Elite Category, "le niveau le plus élevé pour les arbitres européens", rappelle le département. Une promotion qui ouvre les portes des plus grandes rencontres européennes.

Lire aussi… Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League ›

"Jasper Vergoote franchit également un cap important en étant promu de la Category Second à la Category First, une avancée majeure vers les plus hauts niveaux européens.", conclut le communiqué.