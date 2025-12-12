Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

Soirée difficile pour le RSCA Futures, battu à Beveren et 14e en Challenger Pro League. De son côté, Lommel s'est imposé face au Jong Gent.

Ce vendredi soir en Challenger Pro League, le RSCA Futures est passé tout près d’un bon résultat avant de craquer en fin de match contre Beveren. Pour Lommel, la soirée a été plus tranquille face au Jong Gent.

Aucune victoire en 10 matchs

Le RSCA Futures a livré une prestation solide à Beveren. Les jeunes Anderlechtois ont patienté et ont été récompensés après la pause, Alexander De Ridder a ouvert le score.

Mais Beveren a poussé jusqu’au bout. Kurt Abrahams a égalisé à vingt minutes de la fin, avant que Lennart Mertens ne marque le but de la victoire dans les arrêts de jeu, score final de 2-1.

Cette défaite fait mal au RSCA Futures, qui recule à la 14e place de la Challenger Pro League avec 13 points en 16 matches. La lutte s’annonce longue pour se relancer.

Lommel fait le taff



La soirée a été plus calme du côté de Lommel. Ils ont fait la différence avant la pause grâce à Jason van Duiven et Ralf Seuntjes, puis ont géré en seconde période pour s’imposer 2-0 face au Jong Gent.