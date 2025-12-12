Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte


Zulte Waregem reste sur une série de six matchs sans victoire avant de recevoir la RAAL La Louvière. L'Essevee veut se relever, surtout à domicile, mais les Loups auront aussi l'occasion d'enfoncer leur adversaire, ce samedi, et de presque revenir à sa hauteur.

La RAAL La Louvière se déplacera ce samedi (18h15) sur le terrain d'une équipe de Zulte Waregem qui n'a plus gagné depuis six matchs et qui est quelque peu rentrée dans le rang après son début de saison.

La dernière victoire de l'Essevee remonte au 19 octobre et à une victoire 4-1 face à La Gantoise. Depuis, les hommes de Sven Vandenbroeck restent sur un bilan de cinq partages et une défaite.

"C'est vrai que ça commence à faire longtemps sans gagner. Mais tout ne peut pas être parfait dans une saison, et on va continuer à se battre pour engranger des points", répondait Thomas Claes, milieu de terrain de Zulte, après le partage face à Louvain, le week-end dernier.

La RAAL face à une bête blessée qu'il est possible d'enfoncer

"Il est important de renverser la situation, car le match contre La Louvière sera important et nous voulons renouer avec la victoire. Nous avons besoin des trois points et nous voulons les obtenir à domicile."


Les joueurs de Frédéric Taquin devront donc veiller à ne pas tomber dans le piège de la bête blessée, mais auront en même temps l'occasion de mettre encore un peu plus à mal Zulte Waregem, et de revenir à un point des Flandriens au classement. "Nous ne sommes pas encore inquiets, même si nous savons que la semaine prochaine sera cruciale", concluait, de son côté, Thomas Claes.

Suis Zulte Waregem - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 18:15 (13/12).

RAAL La Louvière
Zulte Waregem
Thomas Claes

