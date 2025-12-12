Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Malgré cette semaine difficile, la Belgique conserve sa sixième place virtuelle au coefficient UEFA. Le Portugal se rapproche toutefois dangereusement.

La Belgique n'aurait pas pu connaître une pire semaine au coefficient UEFA. Les défaites de l'Union Saint-Gilloise et du Club de Bruges en Ligue des Champions et du Racing Genk en Europa League ont rapporté… 0,000 point.

Toujours à la huitième place, la Belgique a donc perdu du terrain sur ses deux principaux concurrents, le Portugal et les Pays-Bas, qui comptent encore respectivement quatre et six clubs en lice en Coupe d'Europe.

🚨 Country Ranking Update!



🇩🇰 Denmark overtook 🇳🇴 Norway!



🇨🇾 Cyprus overtook 🇦🇹 Austria!



🇭🇺 Hungary overtook 🇷🇴 Romania!



🇲🇰 N. Macedonia overtook 🇬🇧 N. Ireland!



🇬🇮 Gibraltar overtook 🌍 FOUR NATIONS! pic.twitter.com/PVhPU4AUu5 — Football Rankings (@FootRankings) December 11, 2025

La Belgique toujours à la sixième place virtuelle

Les performances des clubs belges sur la scène européenne ne sont pas idéales, notamment en raison des éliminations précoces d'Anderlecht et de Charleroi, alors que cette saison est, rappelons-le, terriblement importante pour notre coefficient.

En effet, la Belgique s'apprête à perdre la pire de ses cinq dernières saisons, où elle n'avait remporté que 6,600 points (c'est moins que cette saison, où elle est déjà à 6,900 points). Dans le même temps, le Portugal va perdre 12,916 points et les Pays-Bas 19,200 points, un montant colossal.



La Belgique remonte donc toujours virtuellement à la sixième place du coefficient UEFA, mais elle ne compte plus qu'une petite longueur d'avance sur le Portugal. Il faudrait cependant une catastrophe pour que nos clubs soient rattrapés par les Pays-Bas cette saison. Pour rappel, une place dans le top 6 permettrait d'obtenir un ticket européen supplémentaire.