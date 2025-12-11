Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

Avez-vous suivi Real Madrid-Manchester City hier soir ? Non ? Nous vous conseillons vivement de jeter un œil aux temps forts. Il y a de fortes chances que deux tiers des images soient consacrés à Jérémy Doku, qui a donné du fil à retordre à Fede Valverde.

Jérémy Doku n’a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de la victoire 1-2 de Manchester City au Bernabéu, mais il a sans aucun doute été le meilleur joueur sur le terrain. Fede Valverde n’a que rarement été dribblé et dépassé dans sa carrière comme il l’a été hier soir. Sa frustration était palpable et il a même tenté de provoquer Doku pour le déstabiliser.

Jérémy Doku est intouchable

Même assisté par Asencio, Valverde n’a rien pu faire : Doku a remporté le match dans le match avec la tête haute. Mentalement, il est devenu intouchable, grâce aux conseils de Pep Guardiola. Aucun jeu psychologique ne peut plus le sortir d’un match : l’entraîneur espagnol lui a inculqué qu’il est le meilleur.

Et ce n’est pas un simple encouragement : Doku est aujourd’hui l’un des meilleurs ailiers gauches d’Europe. Peu d’analystes oseraient contredire ce constat. Rarement un joueur épuise autant une équipe adverse, crée des espaces pour ses coéquipiers et devient décisif par sa seule présence.

Il pourrait encore augmenter son nombre de buts, mais tant qu’il mobilise davantage l’adversaire que, par exemple, O’Reilly à City, son rôle est rempli. Le latéral gauche a marqué le premier but hier et profite du travail d’usure de Doku devant lui, tout comme en Premier League.

Jérémy Doku, la clé des Diables à la Coupe du monde

Le Doku d’aujourd’hui devra briller lors de la prochaine Coupe du Monde. Si l’on parle souvent des “Trois Grands” des Diables Rouges, il serait injuste de ne pas inclure Doku dans cette discussion. Plus que Lukaku, De Bruyne ou Courtois, son nom est désormais sur toutes les lèvres en Europe.



À 23 ans, il atteint progressivement le sommet de son art. Il ne sera peut-être jamais le plus efficace sur le plan statistique, mais les arrières droits des grandes nations scrutent déjà ses performances en se demandant : "Comment allons-nous l’arrêter ?"

Pour les défenseurs de l’Iran ou de la Nouvelle-Zélande, ce n’est certainement pas un soulagement. Si les Diables Rouges veulent réaliser quelque chose à la Coupe du Monde, cela dépendra en grande partie de la forme de Doku et de la liberté que Rudi Garcia lui accordera. Il devra pouvoir déployer toute sa vitesse et toute sa créativité.