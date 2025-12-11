Analyse Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avez-vous suivi Real Madrid-Manchester City hier soir ? Non ? Nous vous conseillons vivement de jeter un œil aux temps forts. Il y a de fortes chances que deux tiers des images soient consacrés à Jérémy Doku, qui a donné du fil à retordre à Fede Valverde.

Jérémy Doku n’a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de la victoire 1-2 de Manchester City au Bernabéu, mais il a sans aucun doute été le meilleur joueur sur le terrain. Fede Valverde n’a que rarement été dribblé et dépassé dans sa carrière comme il l’a été hier soir. Sa frustration était palpable et il a même tenté de provoquer Doku pour le déstabiliser.

Jérémy Doku est intouchable

Même assisté par Asencio, Valverde n’a rien pu faire : Doku a remporté le match dans le match avec la tête haute. Mentalement, il est devenu intouchable, grâce aux conseils de Pep Guardiola. Aucun jeu psychologique ne peut plus le sortir d’un match : l’entraîneur espagnol lui a inculqué qu’il est le meilleur.

Et ce n’est pas un simple encouragement : Doku est aujourd’hui l’un des meilleurs ailiers gauches d’Europe. Peu d’analystes oseraient contredire ce constat. Rarement un joueur épuise autant une équipe adverse, crée des espaces pour ses coéquipiers et devient décisif par sa seule présence.

Il pourrait encore augmenter son nombre de buts, mais tant qu’il mobilise davantage l’adversaire que, par exemple, O’Reilly à City, son rôle est rempli. Le latéral gauche a marqué le premier but hier et profite du travail d’usure de Doku devant lui, tout comme en Premier League.

Jérémy Doku, la clé des Diables à la Coupe du monde

Le Doku d’aujourd’hui devra briller lors de la prochaine Coupe du Monde. Si l’on parle souvent des “Trois Grands” des Diables Rouges, il serait injuste de ne pas inclure Doku dans cette discussion. Plus que Lukaku, De Bruyne ou Courtois, son nom est désormais sur toutes les lèvres en Europe.

Lire aussi… Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

À 23 ans, il atteint progressivement le sommet de son art. Il ne sera peut-être jamais le plus efficace sur le plan statistique, mais les arrières droits des grandes nations scrutent déjà ses performances en se demandant : "Comment allons-nous l’arrêter ?"

Pour les défenseurs de l’Iran ou de la Nouvelle-Zélande, ce n’est certainement pas un soulagement. Si les Diables Rouges veulent réaliser quelque chose à la Coupe du Monde, cela dépendra en grande partie de la forme de Doku et de la liberté que Rudi Garcia lui accordera. Il devra pouvoir déployer toute sa vitesse et toute sa créativité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Manchester City
Jérémy Doku

Plus de news

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

08:40
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00
L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

09:00
📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

12:30
Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

11:30
La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

10:30
📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

11:00
Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

08:20
Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

10:00
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

09:20
La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

07:00
Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

09:40
Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal Interview

Aurait-il pu mieux faire ? Joaquin Seys admet ses erreurs après Bruges-Arsenal

07:20
Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

Courtois et le Real battus par City, Mika Godts à l'assist : le résumé de la soirée de Ligue des Champions

23:10
"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

06:00
1
"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal Interview

"Il n'y a aucun drama" : Ivan Leko met les choses au clair après Bruges-Arsenal

05:40
2
Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

06:30
"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen Interview

"Un mélange d'émotions" : Aleksandar Stanković revient sur le limogage de Nicky Hayen

05:20
Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

Surprise : Majeed Ashimeru en passe de signer dans un autre club de Jupiler Pro League

21:40
Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

Pas d'exploit : le Club de Bruges s'incline logiquement face à Arsenal

22:53
Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

Il devait jouer : Rayane Bounida a manqué le match de Ligue des Champions de l'Ajax de sa propre faute

21:00
Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

Un ancien de la génération dorée pourrait accompagner les Diables Rouges aux USA

19:00
Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

Un autre entraîneur de D1A était le plan B de Gand en cas d'échec avec Rik de Mil

22:20
"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

"Le Standard est une équipe qu'on aime bien" : Louvain n'est pas inquiet avant son déplacement à Sclessin

22:00
C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

C'est terrible pour lui : nouveau coup dur pour Simon Mignolet à Bruges avant la réception d'Arsenal

21:20
Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

Un fidèle serviteur du RSC Anderlecht va tirer sa révérence après 27 ans de carrière

10/12

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 12/12 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved