"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

Mike Penders a aidé Strasbourg à aller chercher trois points sur la pelouse d'Aberdeen ce jeudi en Conference League. Le portier belge a livré une très belle prestation.

Le Racing Strasbourg s'est imposé (0-1) à Aberdeen ce jeudi, et Mike Penders a enregistré une septième clean-sheet de la saison toutes compétitions confondues. Une clean-sheet à laquelle le portier belge a participé puisqu'il a réalisé deux arrêts et boxé deux ballons dangereux hors de son rectangle.

Sur les réseaux sociaux, la performance de Penders a emballé les supporters et les observateurs. Pas seulement les supporters de Strasbourg mais aussi ceux... de Chelsea : l'ancien genkois est prêté en Alsace par les Blues, qui suivent son évolution avec attention.

Penders, prêt pour Chelsea ?

"Mike Penders est incroyablement talentueux. C'est un gardien très complet. La question est, est-il prêt pour Chelsea dès la saison prochaine", s'interroge l'un d'eux sur X. Rising Star XI, une page dédiée à l'analyse des jeunes talents, en est persuadé : Penders serait "une version moderne de Thibaut Courtois".

🇧🇪💥 𝐌𝐈𝐊𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒 (𝟐𝟎) vs Aberdeen:



• CLEAN SHEET

• 2 Saves

• 54 Passes Completed

• 90% Pass Accuracy

• 11/17 Successful Long Balls

• 10 Recoveries

• 2 Throws

• 2 Punches



𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐄𝐑𝐍 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐂𝐎𝐔𝐑𝐓𝐎𝐈𝐒 ⭐️ pic.twitter.com/0v1xYmfhzL — Rising Stars XI (@RisingStarXI) December 11, 2025

Chelsea avait surpris tout le monde en 2024 en allant chercher Mike Penders pour 20 millions d'euros après quelques prestations seulement. Le jeune gardien de but avait été prêté dans la foulée à Genk avant d'intégrer le noyau A de Chelsea durant la préparation.





Cette saison, il est prêté au RC Strasbourg et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. À 20 ans, il s'est également rapproché d'une place dans le noyau des Diables Rouges, prenant place sur le banc face au Liechtenstein.