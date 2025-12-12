"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Mike Penders a aidé Strasbourg à aller chercher trois points sur la pelouse d'Aberdeen ce jeudi en Conference League. Le portier belge a livré une très belle prestation.

Le Racing Strasbourg s'est imposé (0-1) à Aberdeen ce jeudi, et Mike Penders a enregistré une septième clean-sheet de la saison toutes compétitions confondues. Une clean-sheet à laquelle le portier belge a participé puisqu'il a réalisé deux arrêts et boxé deux ballons dangereux hors de son rectangle.

Sur les réseaux sociaux, la performance de Penders a emballé les supporters et les observateurs. Pas seulement les supporters de Strasbourg mais aussi ceux... de Chelsea : l'ancien genkois est prêté en Alsace par les Blues, qui suivent son évolution avec attention.

Penders, prêt pour Chelsea ? 

"Mike Penders est incroyablement talentueux. C'est un gardien très complet. La question est, est-il prêt pour Chelsea dès la saison prochaine", s'interroge l'un d'eux sur X. Rising Star XI, une page dédiée à l'analyse des jeunes talents, en est persuadé : Penders serait "une version moderne de Thibaut Courtois".

Chelsea avait surpris tout le monde en 2024 en allant chercher Mike Penders pour 20 millions d'euros après quelques prestations seulement. Le jeune gardien de but avait été prêté dans la foulée à Genk avant d'intégrer le noyau A de Chelsea durant la préparation.

Cette saison, il est prêté au RC Strasbourg et s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. À 20 ans, il s'est également rapproché d'une place dans le noyau des Diables Rouges, prenant place sur le banc face au Liechtenstein. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Chelsea - Everton en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (13/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Everton
Mike Penders

Plus de news

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
1
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
3
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
1
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
1
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00
📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

12:30
Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 16
Chelsea Chelsea 13/12 Everton Everton
Liverpool Liverpool 13/12 Brighton Brighton
Burnley Burnley 13/12 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 13/12 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 14/12 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 14/12 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 14/12 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 14/12 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 14/12 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 15/12 Bournemouth Bournemouth
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved