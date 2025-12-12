Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges
Les prix des tickets pour la Coupe du Monde 2026 ont été annoncés, et ils ont fait grincer des dents aux supporters des Diables Rouges.

La billetterie officielle des tickets pour la Coupe du Monde 2026 a été ouverte, et fonctionne en partie via un tirage au sort et en partie via les fédérations de chaque pays qualifié. En Belgique, c'est comme d'habitude le club officiel de supporters, 1895, qui se charge de proposer les tickets aux supporters des Diables Rouges.

À peine 8% de la capacité totale du stade est distribuée de cette façon et proposée aux supporters, qui ont vite déchanté en voyant les prix. En effet, les tickets les moins chers pour la phase de poules commencent à 155 euros, avant de grimper très vite jusqu'à 344 ou 430 euros pour être mieux placés.

Les montants augmentent encore à partir des matchs à élimination directe : la Fédération Européenne des Supporters a calculé qu'un parcours complet jusqu'en finale coûterait au moins 2200 euros en tickets (une somme qui paraît même très inférieure à ce que les supporters devraient débourser en pratique).

Les supporters des Diables pourront-ils se le permettre ? 

Si un pays est éliminé prématurément de la compétition, un remboursement sera effectué en juillet. Un coût administratif d'environ 8 euros sera retenu. Cette réglementation s'applique à toutes les fédérations nationales et soulève des questions parmi les supporters qui doivent déjà avancer des montants considérables.

Avant cette phase de vente, une vente "à l'aveugle" avait déjà eu lieu, et les prix ont depuis largement augmenté pour les affiches très attendues. Ainsi, pour Portugal-Colombie à Miami, le prix a augmenté de plus de 500% pour atteindre environ 2.000 euros. Écosse-Brésil a augmenté de 338% jusqu'à atteindre 1.474 euros, et Argentine-Algérie de 307% jusqu'à 968 euros. À l'inverse, les billets pour des affiches moins populaires, comme Cap-Vert-Afrique du Sud, ont baissé de 37%.

Les matchs de la Belgique sont également devenus considérablement plus chers sur la plateforme officielle de la FIFA. Pour le duel contre l'Égypte, aucun billet ne se trouve actuellement sous la barre des 490 euros. Les supporters belges pourront être mieux lotis via 1895, mais une chose est sûre : le coût de cette compétition, qui se déroule qui plus est dans une région particulièrement chère des USA, sera exorbitant. 

