📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

Photo: © photonews

La Pro League vient de dévoiler le calendrier de la fin de la phase classique, de l'après-trêve jusqu'à la 30e journée.

Alors que la 18e journée de la Jupiler Pro League débutera ce vendredi soir par un duel entre le Standard et Louvain, seul le calendrier exact jusqu'à la 20e journée et la trêve hivernale était connu.

Ce vendredi, la Pro League vient de publier le planning des dix dernières journées de la phase classique, qui se dérouleront de mi-janvier à fin mars, avant le début des Play-Offs.

Le calendrier connu jusqu'en fin de phase classique

La 21e journée de championnat se lancera par une affiche entre le Club de Bruges et la RAAL La Louvière, le vendredi 16 janvier. Les rencontres entre La Gantoise et Anderlecht (13h30) et Charleroi et le Standard (18h30) sont prévues le dimanche.

Dans tout le pays, la 23e journée sera particulièrement suivie de près, puisqu'elle verra s'opposer les deux favoris au titre, l'Union et le Club de Bruges, le dimanche 1er février au Parc Duden (18h30), mais aussi le Standard et Anderlecht, le même dimanche à 13h30.

Comme de coutume, tous les matchs de la 30e journée de D1A se dérouleront simultanément, de manière à éviter les calculs entre toutes les équipes. Ce dénouement de la phase classique aura lieu le dimanche 22 mars à partir de 18h30.

Lire aussi… Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

 Journée 18
Standard Standard 20:45 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 13/12 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
