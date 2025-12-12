Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5849

Resté discret concernant le licenciement de Nicky Hayen, Bart Verhaeghe s'est bien exprimé lors du dîner VIP précédant le match contre Arsenal. Il y a glissé quelques piques à l'attention du désormais ex-entraîneur des Blauw & Zwart.

La nouvelle du renvoi de Nicky Hayen, remplacé par Ivan Leko, a surpris en Venise du Nord. Lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Arsenal, ce mercredi, les supporters Blauw & Zwart ont rendu hommage à leur désormais ex-T1 et exprimé leur mécontentement face à cette décision soudaine.

De son côté, Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, s’est également exprimé au Jan Breydelstadion. Il a prononcé un discours lors du dîner VIP précédant le match contre Arsenal, glissant quelques piques, notamment à l’attention d’Hayen.

Bart Verhaeghe a évoqué le licenciement de Nicky Hayen

"Pourquoi avons-nous changé d’entraîneur ? Parce que nous n’étions pas satisfaits", a-t-il froidement déclaré, selon Sporza. "Et pour deux raisons. Nous sommes une équipe de haut niveau et nous ne sommes que troisièmes avec beaucoup trop peu de points."

"Je pense que nous aurions dû avoir beaucoup plus de points. Et ce n’est pas la faute de la qualité de l’effectif, ni parce qu’ils ne peuvent pas répondre aux attentes. Contre Barcelone, les Glasgow Rangers ou Salzbourg, nous l’avons pourtant fait."

"Nicky Hayen a été un bon entraîneur. Mais il doit aussi nous être reconnaissant d’avoir eu la chance de débuter sa carrière ici", a ajouté Bart Verhaeghe. "Vous n’entendrez pas cela dans la presse. Et Nicky est effectivement très reconnaissant."

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Bart Verhaeghe
Nicky Hayen

Plus de news

LIVE : Voici les compositions de Standard - Louvain (coup d'envoi à 20h45) Live

LIVE : Voici les compositions de Standard - Louvain (coup d'envoi à 20h45)

20:00
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

Une rechute de Simon Mignolet ? Les nouvelles sont tombées, et elles ne sont pas très bonnes...

15:30
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

33 millions jugés fous... aujourd'hui, Igor Thiago vaut 80 millions et rapportera encore gros à Bruges

18:00
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

Steven Defour tacle le Standard : "Cette sixième place montre la faiblesse du championnat"

17:00
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30
"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

"Je ne pensais pas être là aussi vite" : les premiers mots de Hans Cornelis en tant que T1 de Charleroi

16:00
"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

"Tes dents sont pourries" : comment Birger Verstraete a provoqué le gros coup de sang de Max Dean

15:00
Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

Sclessin proteste et restera silencieux pendant les douze premières minutes de Standard - Louvain

14:30
Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

Un arbitre belge rejoint les rangs des meilleurs arbitres d'Europe !

13:30
1
Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

Gare au piège de la bête blessée pour la RAAL, qui a aussi l'occasion d'enfoncer Zulte

14:00
L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

L'avenir de Xabi Alonso au Real Madrid bientôt décidé ?

12:20
Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

Les prix des billets pour la Coupe du Monde font hésiter les supporters des Diables Rouges

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

La RAAL en exemple ? Un club de D1 ACFF dévoile les plans de son futur stade

12:40
Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

Voici la somme considérable demandée par le Standard pour Mathieu Epolo !

12:00
Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

07:00
🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

🎥 Il leur a tout fait : revivez toutes les actions de Jérémy Doku face au Real Madrid

11:00
Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

Un nom prévisible cité à Charleroi : "Je n'ai aucune intention de le contacter aujourd'hui"

11:30
Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

"C'est la priorité" : le FC Liège fait sa liste de souhaits pour les fêtes de fin d'année

10:30
"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

"Une forme de soulagement" : Mehdi Bayat s'exprime sur le départ de Rik De Mil

10:00
2
LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

LIVE : Le Standard vise le 9/9 en Pro League pour garder sa place dans le top 6 (coup d'envoi à 20h45)

09:20
Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

Clap de fin pour Thorsten Fink à Genk ? Cela pourrait être la défaite de trop

09:40
2
"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

"Une version moderne de Courtois" : Mike Penders a épaté tout le monde

09:00
Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

Le Standard vise le 9/9 en championnat : la composition probable des Rouches contre Louvain

08:20
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

08:40
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
1
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 2-3 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved