Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

Resté discret concernant le licenciement de Nicky Hayen, Bart Verhaeghe s'est bien exprimé lors du dîner VIP précédant le match contre Arsenal. Il y a glissé quelques piques à l'attention du désormais ex-entraîneur des Blauw & Zwart.

La nouvelle du renvoi de Nicky Hayen, remplacé par Ivan Leko, a surpris en Venise du Nord. Lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Arsenal, ce mercredi, les supporters Blauw & Zwart ont rendu hommage à leur désormais ex-T1 et exprimé leur mécontentement face à cette décision soudaine.

De son côté, Bart Verhaeghe, le président du Club de Bruges, s’est également exprimé au Jan Breydelstadion. Il a prononcé un discours lors du dîner VIP précédant le match contre Arsenal, glissant quelques piques, notamment à l’attention d’Hayen.

Bart Verhaeghe a évoqué le licenciement de Nicky Hayen

"Pourquoi avons-nous changé d’entraîneur ? Parce que nous n’étions pas satisfaits", a-t-il froidement déclaré, selon Sporza. "Et pour deux raisons. Nous sommes une équipe de haut niveau et nous ne sommes que troisièmes avec beaucoup trop peu de points."

"Je pense que nous aurions dû avoir beaucoup plus de points. Et ce n’est pas la faute de la qualité de l’effectif, ni parce qu’ils ne peuvent pas répondre aux attentes. Contre Barcelone, les Glasgow Rangers ou Salzbourg, nous l’avons pourtant fait."

"Nicky Hayen a été un bon entraîneur. Mais il doit aussi nous être reconnaissant d’avoir eu la chance de débuter sa carrière ici", a ajouté Bart Verhaeghe. "Vous n’entendrez pas cela dans la presse. Et Nicky est effectivement très reconnaissant."



