Italie: le calendrier de la coupe est officialisé et fait grogner les trois grands historiques

La nouvelle a été officialisée jeudi soir: la Serie A et la Coupe d'Italie seront de retour dans le courant du mois de juin et le calendrier des matches a été officialisé. Et cela ne plaît pas à tout le monde dans la Botte.

C'est officiel, la calendrier a même été publié: la Serie A sera de retour le 20 juin avec quatre matches au programme, dont le retour de Romelu Lukaku et l'Inter qui recevront la Sampdoria. Quelques jours avant, la Copa Italia reprendra aussi ses droits avec une formule un peu particulière. Les demi-finales et la finale seront jouées en 4 jours: Samedi 13 juin : Juventus – AC Milan (demi-finale retour, score du match aller : 1-1) Dimanche 14 juin : Napoli – Inter (demi-finale retour, score du match aller : 1-0) Mercredi 17 juin : Finale Ce calendrier ne plait absolument pas aux grands historiques qui vont disputer ces demi-finales. L'Inter, la Juventus et l'AC Milan ont, d'après la Gazetta Dello Sport, menacé de faire jouer l'équipe réserve lors de cette compétition. Le motif? Il y aurait du coup trop de rencontres pour la reprise. L'Inter par exemple pourrait jouer le 14 contre Naples, puis la finale le 17 et enfin son match de championnat le 20, ce qui ferait 3 rencontres en 6 jours. Impensable pour les Nerazzurri. Il reste maintenant à voir si ces clubs vont mettre leur menace à exécution.