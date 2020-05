🎥 La "French Connection" de M'Gladbach frappe fort

Le Borussia Mönchengladbach avait une belle carte à jouer ce dimanche lors de la réception de l'Union Berlin. Les sociétaires du Borussia-Park ne se sont pas loupés et peuvent remercier leur attaque 100% française.

Le jeu du chat et de la souris entre Leverkusen, Leipzig et le Borussia Mönchengladbach continue. Après la victoire du Bayer vendredi et avant le match de Leipzig de ce lundi, l'ancien club de Thorgan Hazard se devait de prendre les trois points pour prendre la troisième place au classement, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. C'est chose faite grâce au duo franco-français Pléa - Thuram.

La rencontre a commencé en mode mineur mais dès les premières minutes on a directement senti que les Berlinois n'auraient pas droit au chapitre. Le premier but des locaux , signé Neuhaus (17'), vient d'ailleurs récompenser leur bon début de match. Le show des Français peut alors débuter. Juste avant la pause, Pléa sert magnifiquement Thuram qui d'une tête appliquée double le score (2-0, 41').

La seconde période débute et donne de l'espoir aux Unionistes. Sébastian Andersson profite d'une erreur défensive sur un coup franc pour réduire la marque de la tête (3-1), mais cet espoir sera de courte durée...et vous savez qui vont anéantir cet espoir. En effet, Pléa sert à nouveau Thuram pour le but du break (3-1). Fort de ses deux assists, Pléa se charge de planter le quatrième sur un centre de Bensebaini...encore un ancien de la Ligue 1. La Bundesliga avait décidément un accent français ce dimanche après-midi!