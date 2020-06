Les années Blues d'Eden Hazard

Il y a tout juste huit ans, après avoir mis la France et la Ligue 1 dans sa poche, Eden Hazard, qui avait l'embarras du choix à l'époque, optait pour les Blues de Chelsea. Le début d'une longue histoire d'amour qui s'est finalement achevée en juin 2019, par un transfert de rêve vers la Casa Blanca.

Grand artisan du doublé Coupe-Championnat, décroché par Lille en 2011, élu meilleur espoir (2009 et 2010) et meilleur joueur (2011, 2012) de Ligue 1, déjà capé à 28 reprises chez les Diables Rouges, Eden Hazard est un footballeur accompli quand il signe à Chelsea, le 4 juin 2012. Mais son arrivée en Premier League va lui permettre de gravir les échelons et de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

Les arguments de Joe Cole

Suivi par la plupart des grandes écuries anglaises, le Brainois a profité des conseils de l'un de ses coéquipiers lillois avant de rejoindre Stamford Bridge. C'est Joe Cole qui l'a convaincu. "Tous les jours, il me disait que Chelsea était le meilleur club pour moi que j'allais jouer pour gagner des trophées chaque saison et c'est pour ça que j'ai signé à Chelsea", expliquait-il il y a peu.

Les conseils de l'ancien Three Lion vont très vite s'avérer judicieux et Eden Hazard a, en effet, collectionné les trophées. Collectif d'abord: deux Europa Leagues, deux sacres de champion d'Angleterre, une FA Cup, une Coupe de la Ligue. Mais aussi à titre individuel, avec, notamment un trophée de joueur de la saison en 2015.

Un récital européen pour conclure en beauté

Véritable chouchou de Stamford Bridge, Eden Hazard a enquillé les buts et les passes décisives durant sept saisons avec le maillot de Chelsea: 110 buts, 92 assists pour un total de 352 rencontres disputées, le Diable Rouge a laissé une trace indélébile de son passage à Londres.

When Hazard made Liverpool look Amateur at best 😍



pic.twitter.com/gR4kojxpyL — Josh (@CarefreeJoshM) June 4, 2020

Jusqu'à sa sortie puisque sa dernière saison fut, sans contestation possible, son meilleur cru londonien. Derrière sa superbe Coupe du monde, Eden Hazard a su faire abstraction des rumeurs l'envoyant à Madrid pour proposer son plus beau football lors de l'exercice 2019-2020. Avec la barre des 15 buts et des 15 assists franchie en Premier League, Et en guise de cadeau d'adieu, un dernier récital contre Arsenal en finale de l'Europa League.

Avant de rejoindre son idole, Zinedine Zidane, et son club de rêve, le Real Madrid, Eden Hazard avait décidé de régaler une dernière fois avec Chelsea: deux buts, un assist et une deuxième Europa League dans la poche... c'est aussi pour ça que le Diable gardera une place à part dans le cœur des supporters des Blues.