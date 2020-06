Liga : Lionel Messi souffre d'une blessure à quelques jours de la reprise

Alors que la Liga va reprendre le 11 juin prochain, le FC Barcelone est victime d'une petite tuile : Lionel Messi est blessé.

L'attaquant argentin souffre d'une contracture au quadriceps. Il s'entraîne à l'écart du groupe "afin d’éviter d’aggraver sa blessure", a précisé le club.

Le Barça compte récupérer son joueur "dans les prochains jours".

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session.