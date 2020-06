Dries Mertens devrait finalement rester à Naples jusqu'en juin 2022

Il est pourtant fort probable que le Diable Rouge rempile à Naples pour deux saisons supplémentaires. C'est en tout cas ce qu'affirmait Sky Sports ce vendredi soir. Le Napoli aurait finalement trouvé un accord avec le co-meilleur buteur de l'Histoire du club.

Dries Mertens était arrivé en 2013 dans le sud de l'Italie. En prolongeant son contrat jusqu'en juin 2022, le petit attaquant aurait une belle opportunité de dépasser Marek Hamsik, avec qui il détient le record du nombre de buts inscrits pour Naples (121). Si une telle information se confirme, à 33 ans le natif de Louvain risque également d'y terminer sa carrière.

Scambio di documenti in corso tra i legali di Dries Mertens e il Napoli per il nuovo contratto: confermato il rinnovo fino al giugno 2022 più opzione, accordo totale e firme ormai in dirittura d'arrivo. 🔵 @LucaMarchetti @DiMarzio @SkySport #calciomercato