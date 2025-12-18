De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 270

Absent depuis le 14 août, Romelu Lukaku fait son retour dans le groupe du Napoli pour affronter l'AC Milan en Supercoupe d'Italie. Ses chances de fouler la pelouse avant le Nouvel An restent toutefois limitées.

Tout le monde attendait avec impatience de voir en action le duo Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku du côté du Napoli. Mais cela n’a pas encore été le cas cette saison, du moins en match officiel.

En effet, l’attaquant de pointe s’était blessé lors d’une rencontre de préparation le 14 août dernier, se provoquant une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. Il est depuis en rééducation.

Romelu Lukaku dans le groupe, mais probablement pas encore prêt à jouer

Absent du groupe des Diables Rouges pour les derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, Romelu Lukaku a seulement repris l’entraînement début décembre au Napoli. Son retour à la compétition était initialement prévu après le Nouvel An.

Cependant, Big Rom’ a été convoqué par Antonio Conte pour affronter l’AC Milan lors de la Supercoupe d’Italie, qui se déroulera à Riyad, en Arabie saoudite, ce jeudi soir. Pourrait-il déjà bénéficier de temps de jeu ? L’entraîneur du Napoli a répondu à la question en conférence de presse, se montrant très prudent.

"Romelu n’a pas encore retrouvé le rythme des matchs. Nous devons être patients et attendre le bon moment. Nous ne prendrons aucun risque de rechute, mais son retour dans l’équipe est très important pour nous. Romelu a une grande influence dans le vestiaire", a-t-il déclaré. Ce ne sera donc probablement pas encore pour ce soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Gand n'est pas plus saint que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

Gand n'est pas plus saint que le pape : la naïveté de Sam Baro a désormais disparu

11:40
La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

La réforme du championnat encore changée ? Le Standard, Anderlecht, l'Union et Gand ne sont pas entendus

11:20
L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

L'horreur : Mario Pineida, international équatorien, abattu en pleine rue sous les yeux de sa mère

11:00
Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

Baisser son salaire ou partir : Anderlecht veut prolonger un joueur en fin de contrat, qui hésite

10:30
Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

Que vient donc faire le QSI à Eupen, et avec quelle ambition ? "Une nouvelle page dans l'histoire du club"

10:00
Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

Un très grand Rayane Bounida : les Belges impliqués dans les sept (!) buts de l'Ajax en Coupe

09:30
1
Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

Nicky Hayen sur le banc contre le Club de Bruges avant le Nouvel An ? On s'en rapproche, mais...

09:00
Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

Après son 9/9, l'Antwerp se voit-il déjà en Champions Play-Offs ?

08:30
Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

Ça se confirme : deux nouveaux adversaires pour les Diables rouges avant la Coupe du monde

08:00
1
Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

Un troisième Diable à Aston Villa ? C'était possible : "Mais j'ai rapidement pris ma décision"

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: David

06:30
En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

En D1B, la nervosité est à son comble...à cause d'Anderlecht : "Ce serait du pur vol !"

07:00
Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

Ils étaient prêts à s'aligner sur les chiffres de l'Union : Promise David repousse une offre folle

06:30
Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

Aucun verdict sur la réforme avant...le printemps ? Voici pourquoi la Pro League est coincée par le temps

23:00
Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

Il va falloir s'y habituer : on tient le tout premier joueur à faire ses débuts en pro né dans les années 2010

22:35
Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

Les Francs Borains calent contre les RSCA Futures, match de la peur pour le RWDM : les résumés de D1B

22:00
Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

Les explications de Vincent Euvrard divisent : "S'il avait dit ça à l'époque, ça se serait mal passé"

21:40
Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

Incroyable mais vrai : Hans Vanaken bientôt en tête d'un classement mondial

21:20
Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

Bounida, Godts et Mokio en feu : les Belges offrent un récital à l'Ajax en Coupe

21:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/12: Tielemans

20:03
Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

Comme Marouane Fellaini, ces joueurs belges ont opté pour une reconversion un peu "différente"

20:40
Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

Le Club de Bruges doit-il anticiper ? Stuttgart pousse pour attirer un Diable Rouge en Bundesliga

20:20
Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

Son coach voudrait le garder à tout prix : un Diable Rouge serait proche de prolonger

20:03
Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

Voici pourquoi les prochaines semaines s'annoncent cruciales pour Martin Delavallée

18:20
Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

Alexander Blessin, l'ancien coach de l'Union, visé par de graves accusations en Italie

19:30
Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

Énormes tensions entre La Gantoise et le Club de Bruges : "Ça finit forcément par exploser"

19:00
Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

Romelu Lukaku, le meilleur attaquant belge de tous les temps ? Une vieille connaissance du buteur est claire

16:00
Ses débuts pour le Standard, plus de... 20 ans plus tard : Lucas Pirard donne une leçon de persévérance

Ses débuts pour le Standard, plus de... 20 ans plus tard : Lucas Pirard donne une leçon de persévérance

18:40
Les caisses de la Fédération belge pourraient bien être remplies : la FIFA présente les primes du Mondial 2026

Les caisses de la Fédération belge pourraient bien être remplies : la FIFA présente les primes du Mondial 2026

18:00
Eden Hazard va bientôt rejouer au football pour la bonne cause

Eden Hazard va bientôt rejouer au football pour la bonne cause

17:30
Encore un entraîneur sur la sellette en Pro League : voici pourquoi la décision tarde

Encore un entraîneur sur la sellette en Pro League : voici pourquoi la décision tarde

17:00
"Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants en ont souffert" : les révélations de Hugo Broos

"Ma femme, mes enfants et mes petits-enfants en ont souffert" : les révélations de Hugo Broos

16:30
Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

Un ancien Diable Rouge sur la short-list d'un club de Pro League qui s'est récemment séparé de son entraîneur

15:40
Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

Un club de Pro League en pole position pour signer un jeune talent des RSCA Futures

15:20
Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

Pourquoi la CAN peut avoir une grande influence sur l'avenir des Diables Rouges

15:00
1
Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

Énorme coup dur pour Mario Stroeykens juste avant le début de la CAN 2025...

14:31

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 15
Lecce Lecce 1-0 Pisa Pisa
Torino Torino 1-0 Cremonese Cremonese
Parma Parma 0-1 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 2-1 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 2-2 Sassuolo Sassuolo
Fiorentina Fiorentina 1-2 Hellas Verona Hellas Verona
Udinese Udinese 1-0 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 Inter Inter
Bologna Bologna 0-1 Juventus Juventus
AS Roma AS Roma 1-0 Como Como
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved