De retour au Napoli, Romelu Lukaku pourrait-il déjà jouer ? Antonio Conte fait le point sur sa blessure

Absent depuis le 14 août, Romelu Lukaku fait son retour dans le groupe du Napoli pour affronter l'AC Milan en Supercoupe d'Italie. Ses chances de fouler la pelouse avant le Nouvel An restent toutefois limitées.

Tout le monde attendait avec impatience de voir en action le duo Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku du côté du Napoli. Mais cela n’a pas encore été le cas cette saison, du moins en match officiel.

En effet, l’attaquant de pointe s’était blessé lors d’une rencontre de préparation le 14 août dernier, se provoquant une lésion du muscle droit fémoral de la cuisse gauche. Il est depuis en rééducation.

Romelu Lukaku dans le groupe, mais probablement pas encore prêt à jouer

Absent du groupe des Diables Rouges pour les derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, Romelu Lukaku a seulement repris l’entraînement début décembre au Napoli. Son retour à la compétition était initialement prévu après le Nouvel An.

Cependant, Big Rom’ a été convoqué par Antonio Conte pour affronter l’AC Milan lors de la Supercoupe d’Italie, qui se déroulera à Riyad, en Arabie saoudite, ce jeudi soir. Pourrait-il déjà bénéficier de temps de jeu ? L’entraîneur du Napoli a répondu à la question en conférence de presse, se montrant très prudent.

"Romelu n’a pas encore retrouvé le rythme des matchs. Nous devons être patients et attendre le bon moment. Nous ne prendrons aucun risque de rechute, mais son retour dans l’équipe est très important pour nous. Romelu a une grande influence dans le vestiaire", a-t-il déclaré. Ce ne sera donc probablement pas encore pour ce soir.



