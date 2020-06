Ludovic Giuly rêve d'entraîner un cador de Ligue 1

Ludovic Giuly a démarré sa carrière d'entraîneur en devenant entraîneur adjoint de la réserve de l'AS Monaco cette saison. Mais l'ancien joueur de l'ASM se montre très ambitieux pour son avenir dans cette profession.

Invité sur la chaîne OLTV, Ludovic Giuly n'a pas caché son désir d'entraîner un jour l'Olympique Lyonnais, son club formateur. "Je suis Lyonnais. Je suis né à Lyon, je suis un Gone, tous mes amis sont à Lyon, mes parents aussi. Je connais cette ville, je connais les personnes qui y vivent. Le nouveau stade, j’y suis allé. Jean-Michel Aulas, je le connais depuis que je suis gamin", a ainsi commenté Giuly. Mais ce dernier compte prendre son temps et ne pas brûler les étapes pour parvenir à ses fins.

"Je commence par le commencement, la première marche. Et ensuite, on verra. Ce que je veux, c’est entraîner là où j’ai joué, avoir cette sensation, ce plaisir de dire : "Voilà ce que vous m’avez donné, maintenant je vais vous le rendre d’une autre manière". Aux supporters, aux présidents qui m’ont donné ma chance. Parce que je suis comme ça, c’est ma nature. Je ne peux pas vivre autrement. Les gens qui m’ont fait vivre ce que j’ai vécu pendant vingt ans, je ne les oublierai jamais. Donc forcément, si demain j’ai l’opportunité de venir entraîner Lyon, je viendrai avec plaisir", indique ainsi l'ancien joueur de Monaco et du Barça.