Peter Crouch a connu un joueur spécial à Tottenham: "Il ne savait jamais le nom de notre adversaire"

Peter Crouch a connu beaucoup de joueurs durant sa carrière mais il a connu à Tottenham un joueur très différent.

Tottenham, Liverpool, QPR, Aston Villa, Norwich, Stoke City, Portsmouth...Peter Crouch a connu beaucoup de clubs dans sa carrière et a donc cotoyé beaucoup de joueurs.

Mais des gars comme Benoît Assou-Ekotto, il avoue qu'il n'en a pas rencontré souvent: "Benoît n'aimait pas le football. À 13h30 le samedi, il n’avait aucune idée de l’équipe contre laquelle nous allions jouer. Je lui disais : "Mais Benoît, on en a parlé toute la semaine…"

Les repas du joueur camerounais ont aussi marqué l'international anglais: "Aujourd'hui, pour les joueurs les repas sont contrôlés. C’est pâtes, poulet, pas de sauce et c'est comme ça depuis 20 ans. Benoît, lui, se présentait avec un sac Tesco contenant chaque fois les 4 mêmes articles : un croissant, un chocolat chaud, un coca et un paquet de chips. Le croissant, je comprenais comme il est franco-camerounais. Le chocolat chaud, c’est la même histoire culturelle. Il plongeait le premier dans le second. Mais les chips et le Coca, c’était comme 2 repas qui n’avaient rien à voir, l’un qui correspondait à un Parisien d’âge moyen et l’autre à un enfant de 12 ans. Mais ça marchait. Il était toujours en pleine forme et rarement blessé."

Les deux joueurs se sont cotoyés à Tottenham entre 2009 et 2011.