"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

Après 455 jours sans jouer, David Bates a fait son retour ce vendredi lors d'un match amical entre le Standard de Liège et le Hertha Berlin au Portugal. Un moment évidemment particulier pour le défenseur écossais, qui s'est confié à nos confrères de Sudinfo.

Lors de sa montée au jeu, il a hérité du brassard de capitaine de Matthieu Epolo. Un geste qu'il a apprécié : "C’était cool de la part des gars, mais vu que j’étais le plus expérimenté sur le terrain à ce moment-là…"

Cette période sans jouer n’a évidemment pas été facile pour lui : "Cela a été un long chemin, très difficile pour être honnête. J’avais beaucoup de hauts et de bas. Deux opérations, dont une au genou, il y a eu beaucoup de peine durant ces revalidations et les rechutes."

"En juillet, j’avais également repris lors d’une opposition entre les U23 et les pros, et j’avais à nouveau ressenti des douleurs après 30 minutes. Ce sont donc mes premières minutes, et je veux continuer à me reconstruire," poursuit-il.

Un objectif clair

Son objectif principal pour la suite est clair : "Je veux juste revenir dans le groupe et prendre des minutes. Tout le monde sait que je suis déterminé et que je me bats pour revenir au mieux et jouer. Ce sera dur, mais je vais tout faire pour y arriver."

"Mes coéquipiers étaient tous heureux pour moi. Ils me voyaient, durant les vacances, travailler dur pendant de longues journées," souligne-t-il. "Ils m’ont donné du soutien, je l’ai encore senti durant ce stage au Portugal. On a vraiment un bon groupe."



Lire aussi… Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours›

Il reste cependant peu probable qu’il joue directement avec le groupe A. Il pourrait éventuellement disputer des minutes avec le SL16 pour se remettre sur pieds avant de passer à l’équipe première.



"Les gens ne m’écoutaient pas quand je disais que j’avais des douleurs. J’ai dû forcer sur ces douleurs il y a quelques mois. Ensuite, on m’a enfin écouté et on a réussi à trouver une solution. J’essaie de regarder vers l’avant, plus derrière moi. Si j’ai pensé à arrêter ma carrière ? Jamais !," conclut-il.