"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

Nathan De Cat s'est confié sur son rapport au football au micro de Sudinfo. À 17 ans, le joueur d'Anderlecht prend énormément de plaisir sur le terrain, mais il ne suit pas énormément le monde du football pour autant. Il s'est livré sur sa vie en dehors du football et a évoqué le Mondial 2026.

Il ne regarde pas beaucoup le football : "Sur le terrain, je profite de chaque instant. Mais je regarde très peu de football. Je regarde les grands matches importants : la finale de la Ligue des champions ou celle de la Coupe du monde. Et s’il y a un match à la télé par hasard, je regarderai. Mais je ne noterai jamais dans mon agenda que samedi à 16 heures, il y a Liverpool – Chelsea."

Il préfère passer du temps à d'autres occupations : "Le temps où je ne suis ni au club ni à l’école, je veux le passer avec ma famille et ma copine. Regarder encore une heure et demie de football, très peu pour moi."

"Parfois, c’est juste agréable d’être encore un enfant," pointe-t-il. "Rester affalé dans le canapé, regarder un peu la télé. Tout éteindre dans ma tête et simplement profiter du temps passé avec ma famille."

Et s'il n'avait pas été footballeur, quel métier aurait-il voulu faire ? Il se montre très clair : "Professeur d’éducation physique, comme mon père. Cela me semble un boulot plutôt cool, je ne le vois pas travailler tant que ça (rires)."

Nathan De Cat au Mondial 2026 ?

Nathan De Cat a également été interrogé à propos d'une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026. Mais il le sait, cela sera très difficile d'avoir une place : "Je pense évidemment au Mondial et ce serait chouette d’y participer, mais il y a beaucoup de concurrence. Je dois surtout gagner en constance, et j’ai encore peu d’expérience à ce niveau. Il me faut encore beaucoup de matches pour devenir international. Mais personne ne dirait non à une Coupe du monde, évidemment. Je ne serais pas en colère si je n’y étais pas."