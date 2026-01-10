"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

Adriano Bertaccini a pris le temps de revenir sur ses six premiers mois à Anderlecht. Il les compare à ses passages précédents dans d'autres clubs et en retire une découverte surprenante.

Il y a deux ans, Adriano Bertaccini débutait l'année 2024 au RFC Liège. Deux transferts et un bon paquet de buts plus tard, il aborde la reprise comme titulaire à Anderlecht. Une ascension fulgurante après plusieurs années de galère.

Il confie au Nieuwsblad que Thorgan Hazard est un point de référence pour lui : "C'est un exemple". L'illustration type du joueur confirmé qui ne se prend pas la tête et dont l'attitude rejaillit sur tout le noyau : "Anderlecht a un groupe de joueurs extrêmement soudé. Cela m'a même quelque peu surpris", avoue Bertaccini.

Pas de sous-groupes

L'attaquant de 25 ans souligne que la cohésion au sein de l'équipe se remarque par rapport à ses expériences antérieures.Tout le monde parle avec tout le monde, sans clans.

Ce n'était pas pareil à Genk, où il a pour la première fois fait l'expérience d'un vestiaire professionnel : "On pourrait penser que tous ces joueurs discutaient entre eux, mais il y avait beaucoup de clans". Un constat qu'il a également fait à Saint-Trond. Les différences de nationalités et de langues employées sont assez légitimes pour expliquer que certains groupes de joueurs restent plus entre eux, mais cela se remarque, à le croire, moins à Anderlecht.



Adriano Bertaccini s'inclut dans le lot : "J'étais aussi comme ça, en me mêlant plus aux francophones". Son passage à Anderlecht semble également le faire évoluer sur ce point.