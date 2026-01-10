Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Denis Dragus n'a pas particulièrement performé en Turquie ces derniers mois. Il a donc changé de club cet hiver.

Il y a un an et demi, le Standard avait réussi à revendre Denis Dragus à Trabzonspor pour 1,70 million d'euros. Titulaire lors de ses premières semaines, il s'est ensuite blessé et a eu beaucoup de mal à retrouver sa place.

L'été dernier, Trabzonspor l'a donc prêté à Eyüpsor. L'international roumain y a retrouvé du temps de jeu, mais a une nouvelle fois été freiné par une blessure à la jambe cet automne. Revenu comme titulaire, il n'a pas encore retrouvé la confiance : toujours pas le moindre but ou la moindre passe décisive cette saison.

Teşekkürler Denis Drăguș! 💜💛



Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Denis Drăguș’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. pic.twitter.com/MGGfmN6HBi — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 9, 2026

De retour en terrain connu

Dragus a particulièrement besoin d'évoluer dans un environnement dans lequel il se sent bien. Trabzonspor a donc décidé de le prêter ailleurs cet hiver : l'attaquant de 26 ans finira la saison à Gaziantep.

Une équipe qu'il connaît déjà bien : pour le mettre en valeur avant la fin de son contrat, le Standard l'y avait déjà envoyé en prêt lors de la saison 2023/2024. Résultat ? La meilleure période de sa carrière, avec 15 buts et 2 passes décisives.





C'est précisément cette saison à Gaziantep qui avait convaincu Trabzonspor de l'acheter au Standard. Le club turc opte donc pour la même solution afin qu'il retrouve un peu de confiance.