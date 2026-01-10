Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romaine Mundle pourrait quitter Sunderland cet hiver. L'ailier anglais est sur le radar de plusieurs équipes dont le Club de Bruges.

Selon Sky Sport, Sunderland n’exclut pas un départ de Romaine Mundle en janvier. L’ailier de 22 ans suscite un intérêt croissant de la part de plusieurs clubs. Le Club de Bruges le suit depuis un certain temps et continue de suivre la situation de près.

D’autres équipes manifestent également un intérêt concret. Strasbourg est évoqué comme une destination possible. Les Rangers, en Écosse, seraient également intéressés.

Un prêt pourrait être une option. L'ancien Rouche a participé à huit rencontres de Premier League cette saison, sans se montrer décisif.

Sunderland vraiment prêt à le laisser partir ?

Sunderland semble cependant peu disposé à laisser partir le joueur sans conditions. Le club ne serait prêt à accepter une offre que si une nouvelle recrue offensive venait d’abord renforcer l’effectif. La décision dépend donc directement des plans de recrutement durant ce mercato.

Romaine Mundle est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Il a rejoint Sunderland en février 2024 en provenance du Standard de Liège, où il avait très peu joué, pour un montant d’environ 1,8 million d’euros. Sa valeur marchande est actuellement estimée à six millions d’euros, selon Transfermarkt.