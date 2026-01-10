Un nouveau phénomène en pointe ? Mateo Biondic fait déjà parler de lui à l'Union

L'Union Saint-Gilloise retrouve un peu de fraîcheur physique après sa première partie de saison surchargée. Le nouvel attaquant Mateo Biondic a également fait ses premiers pas.

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise a déjà disputé 29 matchs officiels. Après plusieurs déplacements européens en prime, le groupe était donc content de retrouver un peu de quiétude au centre d'entraînement de Zaventem, quitte à ne pas partir en stage.

Les joueurs ont beau été contraints de s'entraîner dans des conditions hivernales, le staff ne regrette pas la décision de rester en Belgique. "Pour partir sept jours au soleil et après revenir dans des circonstances comme celles-ci, ça nous paraît plus logique de rester en Belgique pour nous adapter à ces conditions. Et cela nous permet aussi de retrouver nos familles le soir", explique David Hubert à la RTBF.

Biondic a déjà montré ce qu'il avait dans le ventre

Le groupe a également fait la connaissance de Mateo Biondic. L'attaquant de 22 ans est arrivé il y a une semaine en provenance de l'Eintracht Trier, en quatrième division allemande. L'Union a beau avoir payé un peu plus cher que sa valeur marchande, elle entend bien en faire un nouveau pari gagnant.

Il est évidemment impossible de dire si Biondic sera un nouveau Deniz Undav, qui avait explosé au Parc Duden après être passé sous les radars des clubs allemands. Mais le nouveau venu s'est déjà distingué en plantant un triplé lors du onze contre onze organisé à la fin de la séance ouverte à la presse.



"C'est un garçon simple et extrêmement motivé. Il est très attentif et désireux d'apprendre. Il a évidemment une certaine marge de progression, notamment sur le plan physique, mais cela se fera pas à pas", explique David Hubert au sujet de son attaquant.