"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

Le retour à la compétition approche pour le Bayern. Les Bavarois affronteront Wolfsburg ce dimanche pour le compte de la 16e journée de Bundesliga. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre, qui marquera le début de la seconde moitié de la saison.

Le dernier match officiel du Bayern remonte au 21 décembre dernier face à Heidenheim. Les joueurs ont pu profiter d'une pause bien méritée avant d'entamer la seconde moitié de l’exercice. Les Bavarois n'ont pas effectué de stage hivernal à l'étranger : ils sont restés en Bavière.

Vincent Kompany ne voit pas cela d’un mauvais œil : "Par le passé, j’ai toujours fait un stage d’entraînement en hiver. À Anderlecht, on n’avait pas de budget, alors on s’entraînait dans des conditions normales, et ça fonctionnait très bien. Parfois, ce n’est pas mal de rester dans ses propres installations."

Vincent Kompany à propos de Wolfsburg

Le coach belge s'est également exprimé sur son prochain adversaire : "Les forces de Wolfsburg sont claires : c’est une équipe très offensive, toujours dangereuse devant le but. Lors des derniers matchs, ils ont marqué beaucoup de buts."

"Ce n’est pas un match sans danger. Il faut être préparé aux points forts de l’adversaire. S’ils ont une occasion, ils marquent. Mais ensuite, il s’agira surtout de notre force, de pousser notre propre jeu", poursuit-il.

Vincent Kompany a donné des nouvelles concernant les disponibilités de ses joueurs. Sacha Boey, Alphonso Davies et Joshua Kimmich ne sont pas disponibles. À noter que Jamal Musiala n’est pas encore prêt à effectuer son grand retour. Manuel Neuer, lui, sera bien dans les cages.