"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

Lennart Karl a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Vincent Kompany est revenu sur les propos de son joueur.

Le Club de Bruges en a eu un avant-goût en Ligue des Champions : Lennart Karl a tout pour être l'un des prochains phénomènes du Bayern Munich. Après avoir inscrit son tout premier but chez les professionnels face aux Blauw en Zwart, le milieu offensif de 17 ans a continué sur sa lancée, tant sur la scène européenne qu'en Bundesliga.

Une explosion très rapide également synonyme d'attention médiatique renforcée. Karl a ainsi appris à ses dépens les conséquences d'une simple phrase maladroite. En déclarant que son rêve ultime était de jouer au Real Madrid, le garçon s'est mis à dos une partie des supporters du Bayern, qui estiment que s'il veut aller au Santiago Bernabeu, il peut partir dès maintenant.

L'indulgence du staff

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Vincent Kompany s'est montré plus mesuré : "J'ai essayé de prendre du recul. Je considère la situation dans son ensemble et le contexte. Que fait Lennart Karl, 17 ans, au quotidien ? Il s'entraîne bien et très dur. Combien de jeunes de 17 ans en font autant ? Il travaille énormément pour l'équipe en défense et il est performant chaque jour, que ce soit à l'entraînement, en match ou en réunion.

"Il a peut-être commis une petite erreur de communication, mais à 17 ans, il reste concentré sur l'essentiel. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement. Il a beaucoup travaillé pour mériter son temps de jeu. Il a immédiatement appelé Christoph Freund et Max Eberl pour s'excuser. J'ai essayé d'être le seul à ne pas lui en parler. TikTok, Instagram, BILD, Kicker, Sky, bref, tout le monde y est allé de son commentaire. Alors j'ai essayé d'être le seul à ne pas lui en parler", explique Kompany.

Le Bayern veut dédramatiser : "Ses coéquipiers l'ont un peu taquiné, c'était amusant. S'il ne donne pas le meilleur de lui-même, il y aura un problème avec moi. Mais il a fait tout le contraire : il s'est entraîné et a très bien joué, il a travaillé dur. Il s'est excusé. Ça me convient".



