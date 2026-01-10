"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 608

Lennart Karl a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Vincent Kompany est revenu sur les propos de son joueur.

Le Club de Bruges en a eu un avant-goût en Ligue des Champions : Lennart Karl a tout pour être l'un des prochains phénomènes du Bayern Munich. Après avoir inscrit son tout premier but chez les professionnels face aux Blauw en Zwart, le milieu offensif de 17 ans a continué sur sa lancée, tant sur la scène européenne qu'en Bundesliga.

Une explosion très rapide également synonyme d'attention médiatique renforcée. Karl a ainsi appris à ses dépens les conséquences d'une simple phrase maladroite. En déclarant que son rêve ultime était de jouer au Real Madrid, le garçon s'est mis à dos une partie des supporters du Bayern, qui estiment que s'il veut aller au Santiago Bernabeu, il peut partir dès maintenant.

L'indulgence du staff

Interrogé à son sujet en conférence de presse, Vincent Kompany s'est montré plus mesuré : "J'ai essayé de prendre du recul. Je considère la situation dans son ensemble et le contexte. Que fait Lennart Karl, 17 ans, au quotidien ? Il s'entraîne bien et très dur. Combien de jeunes de 17 ans en font autant ? Il travaille énormément pour l'équipe en défense et il est performant chaque jour, que ce soit à l'entraînement, en match ou en réunion.

"Il a peut-être commis une petite erreur de communication, mais à 17 ans, il reste concentré sur l'essentiel. Il a fait une très bonne semaine d'entraînement. Il a beaucoup travaillé pour mériter son temps de jeu. Il a immédiatement appelé Christoph Freund et Max Eberl pour s'excuser. J'ai essayé d'être le seul à ne pas lui en parler. TikTok, Instagram, BILD, Kicker, Sky, bref, tout le monde y est allé de son commentaire. Alors j'ai essayé d'être le seul à ne pas lui en parler", explique Kompany.

Le Bayern veut dédramatiser : "Ses coéquipiers l'ont un peu taquiné, c'était amusant. S'il ne donne pas le meilleur de lui-même, il y aura un problème avec moi. Mais il a fait tout le contraire : il s'est entraîné et a très bien joué, il a travaillé dur. Il s'est excusé. Ça me convient".

Lire aussi… "À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Drăguş - Mundle

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Drăguş - Mundle

14:30
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

14:30
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

23:00
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30
De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

22:00
David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

21:43
2
Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

21:20
Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

21:07
Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

20:40
🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

20:30
Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

20:00
Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

18:20
Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

19:00
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

18:40
1
Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

18:20
📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

18:00
Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

17:30
Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

Il persiste et signe : Youri Tielemans a dit non à une offre qui en aurait fait réfléchir plus d'un cet hiver

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 16
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-3 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 15:30 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
FC St. Pauli FC St. Pauli Rem RB Leipzig RB Leipzig
Freiburg Freiburg 15:30 Hambourg Hambourg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Werder Brême Werder Brême Rem Hoffenheim Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 11/01 FC Augsburg FC Augsburg
Bayern Munich Bayern Munich 11/01 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved