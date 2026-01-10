La nouvelle doublure de Coosemans ? Olivier Renard songe à un gardien qu'il connaît particulièrement bien

Anderlecht se cherche un nouveau deuxième gardien. L'une des pistes d'Olivier Renard semble mener en MLS.

Depuis plusieurs semaines, Mads Kikkenborg pousse pour qu'Anderlecht accepte de le laisser partir à Molde. Le gardien danois n'a jamais convaincu au Sporting et veut retrouver du temps de jeu. Mais la direction doit d'abord s'affairer à trouver une nouvelle doublure à Colin Coosemans.

Ce n'est pas un hasard si les noms de Martin Delavallée (piste démentie par Mehdi Bayat), Nacho Miras, Tobe Leysen et Marcos Peano ont été évoqués. Mais Olivier Renard et son équipe ne regardent pas seulement en Belgique.

La tentation canadienne

Le journaliste Rudy Galetti que le gardien canadien Jonathan Sirois fait également partie de la shortlist des Mauves. Il s'agit d'un portier de 24 ans actif à l'Impact Montréal, l'ancien club d'Olivier Renard.

Sirois a disputé 90 matchs de MLS et est apparu à six reprises sur le banc de l'équipe nationale canadienne. Mais il a récemment perdu sa place de titulaire est entré dans sa dernière année de contrat.

Rejoindra-t-il Olivier Renard à Anderlecht dans les prochains jours ? Il n'est en tout cas pas la seule piste évaluée, mais les contacts ont bien été entrepris.



