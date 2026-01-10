Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

Malines est très actif sur le marché des transferts et espère finaliser prochainement sa deuxième recrue hivernale. Mauro Lenaerts est déjà arrivé en provenance du Lierse, mais le club souhaite désormais s'attacher les services d'un joueur du RWDM Bruxelles.

Selon la Gazet van Antwerpen, le club aurait jeté son dévolu sur Bill Lathouwers, gardien du club bruxellois. Les Malinois espèrent conclure le deal rapidement.

À Malines, il pourrait devenir le doublure de Nacho Miras, alors qu’Ortwin De Wolf est toujours blessé. Aucun accord n'a cependant encore été trouvé.

La valeur marchande de Bill Lathouwers

La valeur marchande du portier bruxellois est estimée à 700.000 euros par Transfermarkt. Cette saison, il a débuté 14 matchs avant d’être mis sur le banc depuis début décembre. Lors des deux derniers matchs, il était même dans les tribunes.

Bill Lathouwers a également évolué à l'Antwerp, à Maastricht, au SK Beveren et au Beerschot. Il a quitté les Rats en janvier 2024 pour signer au RWDM.



Ce transfert pourrait lui permettre de rejoindre l'élite du football belge. Reste à voir si ce qu'on lui propose l’intéressera et si un accord pourra être conclu entre les deux clubs.