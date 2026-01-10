Il ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des joueurs : les langues se délient autour de Cedric Hatenboer

Cédric Hatenboer a vécu six premiers mois assez frustrants à Anderlecht. Son cas suscitait pas mal d'incompréhension en interne, y compris au sein du groupe.

Pour illustrer nos articles sur Cédric Hatenboer, nous sommes toujours obligés de choisir une photo de lui en civil ou de l'une de ses rares apparitions lors des amicaux d'intersaison. Car en dehors de ça, le garçon n'est jamais apparu sur une feuille de match en équipe première.

On a un temps cru que Besnik Hasi faisait une fixette personnelle sur son cas et l'avait blacklisté avant même de lui laisser une chance. Mais à en croire Het Nieuwsblad, Hatenboer ne faisait pas non plus l'unanimité au sein des joueurs.

Une certaine arrogance ?

La principale source d'incompréhension réside dans une clause de son contrat, celle stipulant qu'il n'était pas obligé de jouer avec les RSCA Futures. Lorsqu'elle a été révélée, elle a provoqué surprise et frustration parmi ses coéquipiers.

Au sein du club, plusieurs tentatives ont été faites pour convaincre le Néerlandais de jouer avec les U23. Besnik Hasi ne l'estimait pas encore prêt. Mihajlo Cvetković n'a pas rechigné à passer provisoirement par la D1B, Yasin Özcan a lui-même demandé à intégrer l'équipe pour garder le rythme. Mais Hatenboer a toujours refusé.



La décision de le prêter n'a donc pas été une surprise. Du côté de Telstar, Hatenboer aura la possibilité de se montrer à nouveau, loin de la pression et des tensions internes au Lotto Park, dans un championnat qu'il connaît. Telstar dispose d'une option d'achat, mais n'aurait pas les moyens financiers de l'exercer. Cédric Hatenboer devrait donc faire son retour à Neerpede cet été.