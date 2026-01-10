Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

Récemment, le nom de Martin Delavallée est revenu avec insistance dans le cadre d'un transfert vers le Sporting d'Anderlecht. Mehdi Bayat a pris la parole à ce sujet et a mis les choses au clair.

Anderlecht ne serait visiblement pas intéressé par le gardien : "L’avantage aujourd’hui, c’est que quand les clubs s’entendent bien, les dirigeants se parlent. Sans dénigrer le travail de personne, j’ai envoyé un message à Olivier Renard à ce sujet et il est tombé des nues, comme moi."

Une vérification interne

"Il a également vérifié en interne pour voir si l’un ou l’autre scout avait peut-être, sans l’autorisation du club, fait fuiter certaines informations. Ce n’est absolument pas le cas", souligne Mehdi Bayat au micro de Sudinfo.

Martin Delavallée est actuellement sous contrat avec les Zèbres jusqu’au 30 juin 2027. Estimé à 1,5 million d’euros, il aurait pu être une solution comme deuxième gardien pour les Mauves. Il n’en sera finalement visiblement rien.

De toute façon, un transfert semblait peu probable au vu de la valeur marchande du joueur. Anderlecht n’aurait, selon les rumeurs, pas été prêt à déposer deux millions d’euros sur la table.



Martin Delavallée reste actuellement le portier numéro un du Sporting de Charleroi, en attendant le retour de Mohamed Koné parti disputer la CAN. Il devrait très probablement être dans les cages du Sporting de Charleroi pour le match face au Club de Bruges mardi en quarts de finale de la Coupe de Belgique.