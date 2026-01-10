"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

Charleroi s'apprête à vivre une deuxième partie de saison placée sous le signe du renouveau avec Hans Cornelis. Mehdi Bayat la préface en évoquant quelques sujets sensibles.

Le premier sujet à l'ordre du jour est évidemment le mercato. Mehdi Bayat a formellement démenti l'intérêt d'Anderlecht pour Martin Delavallée. Mais les interrogations restent bien présentes pour d'autres cadres du noyau.

Charleroi a plus d'une fois profité de la progression de ses joueurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, y compris en hiver. Et ce n'est pas la rupture du contrat télévisuel et l'incertitude financière l'accompagnant qui devrait inciter la direction à changer son fusil d'épaule.

Mais Mehdi Bayat précise à SudInfo que vendre n'est pas une priorité : "Si une offre arrive dans les dernières heures de janvier pour un cadre, elle devra être limite vertigineuse pour qu’on l’accepte", explique-t-il.

Les convoitises entourant Rik De Mil, une période fatigante

L'administrateur-délégué du Sporting a également évoqué le départ de Rik De Mil pour La Gantoise. Les deux hommes ont joué la carte de la transparence ces derniers mois, notamment quand l'Antwerp puis l'Union Saint-Gilloise ont été éconduits, ne laissant pas à De Mil le soin de lui-même prendre sa décision.



Bayat garde le souvenir d'un coach de très haut niveau, malgré un petit bémol lors de ces semaines de tractations : "Le seul reproche que je pourrais faire à Rik De Mil, mais j’en ai parlé avec lui, c’est d’avoir, via sa communication, mis en avant ses qualités de coaching, qui sont indéniables, plutôt que la qualité du noyau".