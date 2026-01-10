"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil
Photo: © photonews
Charleroi s'apprête à vivre une deuxième partie de saison placée sous le signe du renouveau avec Hans Cornelis. Mehdi Bayat la préface en évoquant quelques sujets sensibles.
Le premier sujet à l'ordre du jour est évidemment le mercato. Mehdi Bayat a formellement démenti l'intérêt d'Anderlecht pour Martin Delavallée. Mais les interrogations restent bien présentes pour d'autres cadres du noyau.
Charleroi a plus d'une fois profité de la progression de ses joueurs pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, y compris en hiver. Et ce n'est pas la rupture du contrat télévisuel et l'incertitude financière l'accompagnant qui devrait inciter la direction à changer son fusil d'épaule.
Mais Mehdi Bayat précise à SudInfo que vendre n'est pas une priorité : "Si une offre arrive dans les dernières heures de janvier pour un cadre, elle devra être limite vertigineuse pour qu’on l’accepte", explique-t-il.
Les convoitises entourant Rik De Mil, une période fatigante
L'administrateur-délégué du Sporting a également évoqué le départ de Rik De Mil pour La Gantoise. Les deux hommes ont joué la carte de la transparence ces derniers mois, notamment quand l'Antwerp puis l'Union Saint-Gilloise ont été éconduits, ne laissant pas à De Mil le soin de lui-même prendre sa décision.
Bayat garde le souvenir d'un coach de très haut niveau, malgré un petit bémol lors de ces semaines de tractations : "Le seul reproche que je pourrais faire à Rik De Mil, mais j’en ai parlé avec lui, c’est d’avoir, via sa communication, mis en avant ses qualités de coaching, qui sont indéniables, plutôt que la qualité du noyau".
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot