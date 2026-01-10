Enfin un nouveau directeur sportif : le successeur de Manu Ferrera à l'Olympic Charleroi est connu

L'Olympic Charleroi se cherchait un nouveau directeur sportif depuis le départ de Manu Ferrera. Les Dogues ont annoncé son successeur ce samedi.

Au début du mois d'octobre, l'Olympic Charleroi avait nommé Manu Ferrera comme nouveau directeur sportif pour succéder au démissionnaire Stanko Paunic. Mais la grande lessive des Dogues n'était pas terminée.

Ferrera n'est finalement resté qu'un peu plus de deux mois. Un stade qu'Arnauld Mercier n'aura même pas atteint comme entraîneur. À défaut d'avoir retrouvé un entraîneur principal, l'Olympic a annoncé son nouveau directeur sportif.

Il s'agit de János Mátyus, un Hongrois de 51 ans. Comme joueur, le nouvel architecte du projet des Dogues peut se targuer d'avoir évolué à Ferencváros, en Bundesliga (deux saisons avec l'Energie Cottbus) et en Ecosse, à Hibernian.

Inactif depuis près de deux ans

Une fois sa carrière de joueur terminée, on l'a surtout connu comme entraîneur dans le championnat hongrois. Aucune de ses quatre dernières expériences n'a duré plus d'un an. Sans club depuis mai 2024, le voici de retour comme directeur sportif, une fonction également occupée à une reprise





János Mátyus a travaillé au sein de la direction du club hongrois de Rákospalotai de 2017 à 2019. L'Olympic aura bien besoin de son savoir-faire : malgré des dernières semaines plus encourageantes, l'équipe est toujours avant-dernière de D1B.