Moses Simon rêve de Premier League : "Je crois au destin !"

L'ancien gantois Moses Simon a réalisé une excellente saison en Ligue 1 avec le FC Nantes. De quoi rallumer ses rêves d'Angleterre.

Moses Simon (24 ans) était prêté cette saison au FC Nantes par Levante et s'est relancé en Ligue 1 avec 9 buts et 8 passes décisives ; les Canaris souhaiteraient lever l'option d'achat de l'ancien joueur de La Gantoise. Mais si une offre venait d'Angleterre, Simon ne l'écarterait pas : "J'ai très envie de jouer en Premier League, c'est mon rêve. Mais en football, il se passe des choses. Jusqu'ici, ça se passe bien et ce qui doit arriver doit arriver", relativise le Nigérian dans Tribalfootball.

"Je crois au destin. C'est le rêve de tous les joueurs de football d'évoluer en Premier League, c'est le championnat le plus suivi du monde", espère Simon.